Самарская область предложила свою систему мониторинга показателей нацпроектов

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В ходе минувшего совещания, которое в пятницу провёл полномочный представитель Президента РФв Казани, губернатор Самарской областипредставил Полпреду и руководителям других субъектов РФ систему мониторинга показателей национальных проектов, разработанную губернией совместно с Федеральным казначейством. Самарский регион стал пилотным по внедрению этой системы оценки эффективности реализации нацпроектов.«Все губернаторы с интересом ознакомились с нашим опытом. С большой долей вероятности именно наши предложения лягут в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ. Это серьезное достижение, потому что создавая региональный продукт, мы фактически задали вектор этой работы на российском уровне, — отметил Дмитрий Азаров по итогам совещания. — Крайне важно, чтобы инициированные Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекты, которые сегодня во многом консолидируют общество и служат людям, были под четким, ежечасным контролем, и не только со стороны государственных органов власти, но и общественности. Наше предложение предполагает доступ к этой системе со стороны граждан РФ. Надеюсь, мы получим продукт, который будет удовлетворять и тех, кто исполняет нацпроекты, и тех, кто их контролирует, — всех жителей России», передает пресс-служба облправительства.