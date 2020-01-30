Самарская область поделилась опытом «Цифрового центра занятости» с коллегами из Ульяновска
30 января 2020 15:38
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Целью рабочего визита стало знакомство с запуском уникального для России проекта – «Цифровой центр занятости» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Его целью является переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение спектра форм и методов взаимодействия с клиентами.
В ходе реализации проекта осуществлялась доработка программного комплекса представления государственных услуг, обновление автоматизированных рабочих мест с оснащением их специальными планшетами для безбумажного документооборота. Также было приобретено серверное оборудование для центра обработки данных.
Подготовка к запуску велась совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Была проведена масштабная работа по повышению клиентоориентированности деятельности службы занятости.
«Результатами запуска цифрового центра занятости в Тольятти стало создание комфортной среды для оказания госуслуг, сокращение временных издержек на их получение, подачу работодателями вакансий и, самое главное – сокращение среднего времени безработицы», – рассказал заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий.
Кроме того, для сотрудников центра занятости, задействованных в проекте, было проведено специализированное обучение. Обучение будет продолжено в текущем году, как и сам процесс цифровизации.
При активной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тольяттинский проект будет тиражирован на территории всей губернии. В ближайшее время качественное обновление коснется центра занятости Нефтегорского района.
Представители службы занятости Ульяновской области остались под впечатлением от проделанной работы в регионе.
«Опыт Самарской области для дальнейшей реализации рекомендован нам Минтрудом России. Сегодня мы увидели не только преображение пространства, но и качественное изменение процедур получения госуслуг. Прежде всего, благодаря цифровизации всех процессов, что отразилось на повышении клиентоориентированности службы занятости. Теперь нам понятен вектор нашего развития, будем активно внедрять тольяттинский опыт и использовать рекомендации наших коллег», – подытожил свой визит Владимир Фирстаев, передает пресс-служба облправительства.
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