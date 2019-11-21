Самарская область по количеству юнармейцев вышла на первое место в России
21 ноября 2019 15:37
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По данным автоматизированной информационной системы (АИС) в Самарской области прошел регистрацию 30-тысячный юнармеец. Таким образом, численность юнармейцев за год увеличилась в 20 раз.
Эти данные свидетельствуют о том, что каждый десятый ученик общеобразовательного учреждения является юнармейцем. Главной целью движения «Юнармия» является патриотическое воспитание молодежи, подготовка их к службе в Вооруженных Силах, сохранение и приумножение традиций. Для достижения этих целей юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и принимают участие в парадах. Опытные наставники обучают ребят стрельбе из оружия, оказанию первой медицинской помощи и правильно ориентироваться на местности и по карте.
Самарская область, в которой с начала года было зарегистрировано более 600 отрядов, занимает первое место в Российской Федерации по количеству юнармейцев, передает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВ
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