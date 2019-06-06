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Самарская область отпразднует День России

6 июня 2019 16:20
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Ярким финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк.
12 июня в Самарской области пройдет празднование Дня России.

Развлекательная программа начнется с 10.00 утра. Центром притяжения основных дневных праздничных событий будет главная улица города – улица Куйбышева,
которая в этот праздничный день вновь станет пешеходной. Все музеи Самары откроют свои двери для жителей и гостей города. Осмотреть экспозиции можно будет совершенно бесплатно.

С 18.30 до 23.00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором примут участие
самые популярные молодежные группы Самарской области: Шоу группа «Fruit Box», кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное
измерение «Династия», Группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.

Главный гость программы - популярная группа «Artik &amp; Asti». Ярким финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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