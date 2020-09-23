Самарская область отметит День машиностроителя

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В ходе мероприятия состоится церемония награждения лучших работников машиностроения государственными и ведомственными наградами.

24 сентября в 16.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (г.Самара, пл. Куйбышева, 1) пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое празднованию в Самарской области Дня машиностроителя.

В этот день чествуют тех, кто своим созидательным трудом и талантом способствует укреплению отрасли. В ходе мероприятия состоится церемония награждения лучших работников машиностроения государственными и ведомственными наградами.

История самарского машиностроения неразрывно связана с историей страны, с её обороноспособностью – от эвакуации заводов в Самару во время войны, строения самолётов и двигателей до покорения космоса и нынешних достижений.

Именно промышленность Куйбышева в годы войны позволила наладить поставки вооружений, чем внесла значимый вклад в дело Великой Победы. И сейчас велико её значение для современности, в том числе оборонного комплекса страны и научно-технический прогресса.

Машиностроение – фундамент самарской промышленности. В регионе работает около 220 крупных и средних предприятий, т.е. 45% от общего числа предприятий обрабатывающих производств региона.

В самарском машиностроении занято около 124 тыс. человек – это почти 13% населения, задействованного в экономике.

Каждое предприятие по-своему участвует в социально-экономическом развитии региона. Общая цель – вывести отрасль на качественно новый уровень мировой конкурентоспособности. Этому способствует активное участие машиностроительных предприятий региона в реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба облправительства.