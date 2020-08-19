Самарская область отметит День флага Российской Федерации

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22 августа Самарская область отметит День государственного флага Российской Федерации серией мероприятий, которые пройдут как в онлайне, так и в офлайне.В течение дня на всей территории области будет организована раздача лент триколора волонтерами. Пройдет онлайн-квиз, посвященный истории Государственного флага, символики Российской Федерации, а также истории Самарской области.В Самаре в 11:00 на смотровой площадке площади Славы состоится пленэр «О родном» на смотровой площадке Площади Славы.Инициаторы – Общероссийское движение «Волонтеры культуры» Самарской области. На площади будут установлены мольберты, на которых волонтеры изобразят виды р. Волги и Жигулевских гор. Готовые пейзажи волонтеры подарят своим учителям к 1 сентября в знак уважения и почета.Все мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм (масочный режим, социальное дистанцирование обработка рук антисептическим средством).Завершится День флага в Самарской области подсветкой телебашни: она окрасится в триколор Российского флага во всю длину башни.Место и время раздачи лент триколор1. 4-ая очередь Самарской набережной (возле стелы «Ладья») 12:00-16:002. 2-ая очередь Самарской набережной (возле памятника князю Григорию Засекину) 12:00-16:003. 2-ая очередь Самарской набережной (возле спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС, Волжский проспект, д. 10) 12:00-16:004. Струковский Сад (Красноармейская ул., 2 а) 12:00-16:005. Парк им Ю.А. Гагарина (ул. Советской Армии, 181В) 12:00-16:00, передает пресс-служба облправительства.