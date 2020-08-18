Самарская область отмечает День особо охраняемых природных территорий

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В этот день в 1927 году была создана заповедная территория, на которой организован Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина. Множество редких животных, птиц и растений живут здесь без вмешательства человека. Однако заповедник активно содействует экологическому просвещению, желающие могут посетить благоустроенные туристические маршруты.В области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий: Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», 211 памятников природы регионального и местного значения, а также ботанический сад в Самаре. Доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями, составляет 5,5% в общей площади области (6-е место в ПФО среди 14 субъектов). Это неплохой результат для промышленного региона.Беречь природу и передать в неизменном виде нашим детям – важная задача каждого человека. Для этого необходимо научиться ценить и незагрязнять ту часть пространства вокруг себя, в котором все мы живём постоянно.Благодаря национальному проекту «Экология» (федеральный проект «Сохранение лесов») в Самарской области стало возможным почти полное обновление парка лесопожарной техники: на сегодня приобретено 24 пожарных автомобиля и 3 единицы лесохозяйственного оборудования, планируется поставка лесопожарного катера. Выполнено восстановление лесов на площади 850 га, в необходимом объёме ведется заготовка семян лесных растений, выращивание сеянцев и саженцев.В своём Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 10 апреля 2018г. Глава региона Дмитрий Азаров отмечал: “Одна из важнейших задач, стоящих перед регионом в 2018 году – внедрение новой системы обращения с отходами. Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм”.В рамках нацпроекта «Экология» в Самарской области внедрена новая система работы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Только в 2019 году в регионе ликвидировано более 620 несанкционированных свалок, которые копились десятилетиями, закуплено более 100 новых мусоровозов, почти 11,5 тыс. мусоросборников (контейнеров и бункеров), отремонтировано более 500 существующих и устроено более 2000 новых контейнерных площадок. Начато постепенное внедрение раздельного сбора мусора. На сегодня запущены уже 3 мусоросортировочные станции. Улучшение состояния дел в этой сфере отметили более 40% жителей области.В целях формирования экологической культуры населения, распространения положительного практического опыта работы в сфере охраныокружающей среды в Самарской области начиная с 2000 года проводится ежегодный экологический конкурс «ЭкоЛидер».18 августа 2020 г., в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню особо охраняемых природных территорий Самарской области, вминистерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования состоялось награждение победителей конкурса. Кубки и дипломы «эколидерам» вручил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Среди победителей конкурса – муниципальные образования, предприятия, специалисты-экологи и обычные граждане, которые ведут активную экологическую деятельность в повседневной жизни.В числе «эколидеров-2019» – город Новокуйбышевск, где в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»Национального проекта «Экология» в 2019 году проведена большая работа: на улицах высажено множество деревьев, благоустроено несколько городских озёр, на полную мощность заработала солнечная электростанция в пос.Маяк, а также проводится эксперимент по раздельному сбору мусора.В этом году в конкурсе «ЭкоЛидер-2019» было открыто 11 номинаций: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».Для участия в конкурсе поступило более 400 заявок.Победители регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер- 2019»В номинации «Город»звание «ЭкоЛидер» присвоено городскому округу Новокуйбышевскдипломом 1 степени награждён городской округ Октябрьскдипломом 2 степени – городской округ Самарадипломом 3 степени – городской округ СызраньВ номинации «Район»Звание «ЭкоЛидер» присвоено муниципальному району Сергиевскийдипломом 1 степени награждён муниципальный район Волжскийдипломом 2 степени – муниципальный район Шенталинскийдипломом 3 степени – муниципальный район КинельскийВ номинации «Городское и сельское поселение»звание «ЭкоЛидер» присвоено с.п. Хворостянка, м.р. Хворостянскийдипломом 1 степени награждено с.п. Артюшкино, м.р. Шенталинскийдипломом 2 степени – с.п. Звезда, м.р. Безенчукскийдипломом 3 степени – г.п. Безенчук, м.р. БезенчукскийВ номинации «Промышленный гигант»звание «ЭкоЛидер» присвоено ООО «Газпром трансгаз Самара», г.о. Самарадипломом 1 степени награждено ПАО «КуйбышевАзот», г.о. Тольяттидипломом 2 степени – АО «Самаранефтегаз», г.о. Самарадипломом 3 степени – АО «Транснефть – Приволга, г.о. Самара»В номинации «Предприятие»звание «ЭкоЛидер» присвоено ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Общество с Ограниченной Ответственностью «РИТЭК», г.о. Самарадипломом 1 степени награждено ООО «Роберт Бош Самара», м.р. Волжскийдипломом 2 степени – АО по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ», г.о. Отрадныйдипломом 3 степени – ООО «Водоканал», г.о. ЧапаевскВ номинации «Экологическая организация»звание «ЭкоЛидер» присвоено Центру охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги – филиалу ОАО «РЖД», г.о. Самарадипломом 1 степени награждено Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарскийобластной детский эколого-биологический центр»дипломом 2 степени – ФГБУ «Приволжское УГМС», г.о. Самарадипломом 3 степени – ООО «ЭкоСтройРесурс»В номинации «Общественность»звание «ЭкоЛидер» присвоено Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Центр детского творчества «Ирбис»дипломом 1 степени награждена Региональная молодёжная общественная организация «Зелёная планета» г. Отрадногодипломом 2 степени – Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз»дипломом 3 степени – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань»В номинации «Образование»звание «ЭкоЛидер» присвоено ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г.о. Самарав подноминации «Дошкольное образовательное учреждение»:дипломом 1 степени награждено структурное подразделение «Детский сад № 17» государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино, м.р. Красноярскийдипломом 2 степени – СП «Детский сад № 31 «Сказка» государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.о. Чапаевск Самарской областидипломом 3 степени – Автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Город Детства» г.о. Кинельв подноминации «Образовательное учреждение среднего звена»:дипломом 1 степени награждено Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ОЦ» с.Кротовка м.р. Кинель-Черкасскийдипломом 2 степени – Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевскдипломом 3 степени – Центр внешкольной работы «Эврика» — филиал государственное бюджетное образовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа им. Н.С. Доровского с. Подбельск, м.р. Похвистневскийв подноминации «Учреждение профессионального образования»:дипломом 1 степени награждено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарскийгосударственный экономический университет», г.о. Самарадипломом 2 степени – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарскийгосударственный университет путей сообщения»дипломом 3 степени – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарскийгосударственный социально-педагогический университет» (СГСПУ), г.о. СамараВ номинации «СМИ»звание «ЭкоЛидер» присвоено городской массовой газете «Рабочая трибуна», г.о. Отрадныйдипломом 1 степени награждена редакция общественно-политического издания газета «Похвистневский вестник» ОАО «Информационно-издательский центр», г.о. Похвистневодипломом 2 степени – газета «Городские Ведомости», г.о. Тольяттидипломом 3 степени – МУП Редакция газеты «Волжская новь», м.р. ВолжскийВ номинации «Энтузиаст»звание «ЭкоЛидер» присвоено Душковой Алёне Владимировне, директору по социальным вопросам ООО «ЭкоВоз»дипломом 1 степени награждена Гурьянова Галина Тимофеевна, руководитель региональной молодежной общественной организации «Зелёная планета», директор муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Отрадного», г.о. Отрадныйдипломом 2 степени – Литвиненко Оксана Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог дополнительногообразования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самарадипломом 3 степени – Свиридова Татьяна Ивановна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сергиевский историко-краеведческий музей»В номинации «Профи»звание «ЭкоЛидер» присвоено Холопову Юрию Александровичу,доценту кафедры «Строительство» (сектор «Безопасностьжизнедеятельности и экология») СамГУПС, г.о. Самарадипломом 1 степени награждён Васильев Андрей Витальевич, профессор, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной экологии ФГБОУ ВО «СамГТУ», г.о. Самарадипломом 2 степени – Кулакова Светлана Павловна, инженер по охране окружающей среды (эколог) Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги-филиала Открытое Акционерное Общество «РЖД»дипломом 3 степени – Рзаева Наталья Анатольевня, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог дополнительногообразования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара, передает пресс-служба облправительства.