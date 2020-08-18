Самарская область отмечает День особо охраняемых природных территорий

19 августа, начиная с 2015 года в нашем регионе отмечается День особо охраняемых природных территорий Самарской области.
В этот день в 1927 году была создана заповедная территория, на которой организован Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина. Множество редких животных, птиц и растений живут здесь без вмешательства человека. Однако заповедник активно содействует экологическому просвещению, желающие могут посетить благоустроенные туристические маршруты.
В области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий: Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», 211 памятников природы регионального и местного значения, а также ботанический сад в Самаре. Доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями, составляет 5,5% в общей площади области (6-е место в ПФО среди 14 субъектов). Это неплохой результат для промышленного региона.
Беречь природу и передать в неизменном виде нашим детям – важная задача каждого человека. Для этого необходимо научиться ценить и не
загрязнять ту часть пространства вокруг себя, в котором все мы живём постоянно.
Благодаря национальному проекту «Экология» (федеральный проект «Сохранение лесов») в Самарской области стало возможным почти полное обновление парка лесопожарной техники: на сегодня приобретено 24 пожарных автомобиля и 3 единицы лесохозяйственного оборудования, планируется поставка лесопожарного катера. Выполнено восстановление лесов на площади 850 га, в необходимом объёме ведется заготовка семян лесных растений, выращивание сеянцев и саженцев.
В своём Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 10 апреля 2018г. Глава региона Дмитрий Азаров отмечал: “Одна из важнейших задач, стоящих перед регионом в 2018 году – внедрение новой системы обращения с отходами. Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм”.
В рамках нацпроекта «Экология» в Самарской области внедрена новая система работы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Только в 2019 году в регионе ликвидировано более 620 несанкционированных свалок, которые копились десятилетиями, закуплено более 100 новых мусоровозов, почти 11,5 тыс. мусоросборников (контейнеров и бункеров), отремонтировано более 500 существующих и устроено более 2000 новых контейнерных площадок. Начато постепенное внедрение раздельного сбора мусора. На сегодня запущены уже 3 мусоросортировочные станции. Улучшение состояния дел в этой сфере отметили более 40% жителей области.
В целях формирования экологической культуры населения, распространения положительного практического опыта работы в сфере охраны
окружающей среды в Самарской области начиная с 2000 года проводится ежегодный экологический конкурс «ЭкоЛидер».
18 августа 2020 г., в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню особо охраняемых природных территорий Самарской области, в
министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования состоялось награждение победителей конкурса. Кубки и дипломы «эколидерам» вручил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Среди победителей конкурса – муниципальные образования, предприятия, специалисты-экологи и обычные граждане, которые ведут активную экологическую деятельность в повседневной жизни.
В числе «эколидеров-2019» – город Новокуйбышевск, где в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»
Национального проекта «Экология» в 2019 году проведена большая работа: на улицах высажено множество деревьев, благоустроено несколько городских озёр, на полную мощность заработала солнечная электростанция в пос.Маяк, а также проводится эксперимент по раздельному сбору мусора.
В этом году в конкурсе «ЭкоЛидер-2019» было открыто 11 номинаций: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».
Для участия в конкурсе поступило более 400 заявок.
Победители регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер- 2019»
В номинации «Город»
звание «ЭкоЛидер» присвоено городскому округу Новокуйбышевск
дипломом 1 степени награждён городской округ Октябрьск
дипломом 2 степени – городской округ Самара
дипломом 3 степени – городской округ Сызрань
В номинации «Район»
Звание «ЭкоЛидер» присвоено муниципальному району Сергиевский
дипломом 1 степени награждён муниципальный район Волжский
дипломом 2 степени – муниципальный район Шенталинский
дипломом 3 степени – муниципальный район Кинельский
В номинации «Городское и сельское поселение»
звание «ЭкоЛидер» присвоено с.п. Хворостянка, м.р. Хворостянский
дипломом 1 степени награждено с.п. Артюшкино, м.р. Шенталинский
дипломом 2 степени – с.п. Звезда, м.р. Безенчукский
дипломом 3 степени – г.п. Безенчук, м.р. Безенчукский
В номинации «Промышленный гигант»
звание «ЭкоЛидер» присвоено ООО «Газпром трансгаз Самара», г.о. Самара
дипломом 1 степени награждено ПАО «КуйбышевАзот», г.о. Тольятти
дипломом 2 степени – АО «Самаранефтегаз», г.о. Самара
дипломом 3 степени – АО «Транснефть – Приволга, г.о. Самара»
В номинации «Предприятие»
звание «ЭкоЛидер» присвоено ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Общество с Ограниченной Ответственностью «РИТЭК», г.о. Самара
дипломом 1 степени награждено ООО «Роберт Бош Самара», м.р. Волжский
дипломом 2 степени – АО по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ», г.о. Отрадный
дипломом 3 степени – ООО «Водоканал», г.о. Чапаевск
В номинации «Экологическая организация»
звание «ЭкоЛидер» присвоено Центру охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги – филиалу ОАО «РЖД», г.о. Самара
дипломом 1 степени награждено Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Самарский
областной детский эколого-биологический центр»
дипломом 2 степени – ФГБУ «Приволжское УГМС», г.о. Самара
дипломом 3 степени – ООО «ЭкоСтройРесурс»
В номинации «Общественность»
звание «ЭкоЛидер» присвоено Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Центр детского творчества «Ирбис»
дипломом 1 степени награждена Региональная молодёжная общественная организация «Зелёная планета» г. Отрадного
дипломом 2 степени – Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз»
дипломом 3 степени – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань»
В номинации «Образование»
звание «ЭкоЛидер» присвоено ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г.о. Самара
в подноминации «Дошкольное образовательное учреждение»:
дипломом 1 степени награждено структурное подразделение «Детский сад № 17» государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино, м.р. Красноярский
дипломом 2 степени – СП «Детский сад № 31 «Сказка» государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.о. Чапаевск Самарской области
дипломом 3 степени – Автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Город Детства» г.о. Кинель
в подноминации «Образовательное учреждение среднего звена»:
дипломом 1 степени награждено Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ОЦ» с.
Кротовка м.р. Кинель-Черкасский
дипломом 2 степени – Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевск
дипломом 3 степени – Центр внешкольной работы «Эврика» — филиал государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа им. Н.С. Доровского с. Подбельск, м.р. Похвистневский
в подноминации «Учреждение профессионального образования»:
дипломом 1 степени награждено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный экономический университет», г.о. Самара
дипломом 2 степени – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения»
дипломом 3 степени – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный социально-педагогический университет» (СГСПУ), г.о. Самара
В номинации «СМИ»
звание «ЭкоЛидер» присвоено городской массовой газете «Рабочая трибуна», г.о. Отрадный
дипломом 1 степени награждена редакция общественно-политического издания газета «Похвистневский вестник» ОАО «Информационно-
издательский центр», г.о. Похвистнево
дипломом 2 степени – газета «Городские Ведомости», г.о. Тольятти
дипломом 3 степени – МУП Редакция газеты «Волжская новь», м.р. Волжский
В номинации «Энтузиаст»
звание «ЭкоЛидер» присвоено Душковой Алёне Владимировне, директору по социальным вопросам ООО «ЭкоВоз»
дипломом 1 степени награждена Гурьянова Галина Тимофеевна, руководитель региональной молодежной общественной организации «Зелёная планета», директор муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Отрадного», г.о. Отрадный
дипломом 2 степени – Литвиненко Оксана Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог дополнительного
образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара
дипломом 3 степени – Свиридова Татьяна Ивановна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сергиевский историко-
краеведческий музей»
В номинации «Профи»
звание «ЭкоЛидер» присвоено Холопову Юрию Александровичу,доценту кафедры «Строительство» (сектор «Безопасность
жизнедеятельности и экология») СамГУПС, г.о. Самара
дипломом 1 степени награждён Васильев Андрей Витальевич, профессор, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной экологии ФГБОУ ВО «СамГТУ», г.о. Самара
дипломом 2 степени – Кулакова Светлана Павловна, инженер по охране окружающей среды (эколог) Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги-филиала Открытое Акционерное Общество «РЖД»
дипломом 3 степени – Рзаева Наталья Анатольевня, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог дополнительного
образования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара, передает пресс-служба облправительства.
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