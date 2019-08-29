Самарская область начинает подготовку к Всероссийской переписи населения в 2020 году
29 августа 2019 12:22
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Сегодня, 29 августа 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл первое заседание областной комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области. Оно прошло в формате видеоконференции и участие в нём приняли руководители и специалисты муниципальных органов власти, сообщает пресс-служба облправительства.
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин доложил о первоочередных задачах и направлениях подготовительных работ.
Очередная Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.
Жители России могут передать сведения о себе несколькими способами. Впервые в истории это можно сделать через сеть Интернет. На вопросы анкеты можно будет ответить в любое удобное время с 1 по 25 октября 2020 года на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и выход в Интернет. Сохранится и традиционная форма проведения переписи населения - опрос переписчиками. С 4 по 27 октября переписчики будут совершать опрос тех, кто не имеет возможности через Интернет предоставить сведения о себе. Также будут работать стационарные переписные участки.
Помимо этого, новшества затронут и работу самих переписчиков. Сведения, полученные переписчиками, впервые будут заноситься в электронные переписные листы с помощью планшетных компьютеров. Это позволит существенно ускорить и облегчить процесс сбора и обработки информации.
Кроме того, вопросы переписных листов будут скорректированы, чтобы отражать современные информационные потребности общества, соответствовать международным нормам. При этом они будут иметь простую и понятную формулировку.
«Перепись населения – это не просто сбор статистических данных. Это масштабная общенациональная акция, в результате которой будет сформирован облик страны на предстоящие 10 лет. В результате переписи будет получена информация, необходимая для анализа и принятия управленческих решений по повышению социально-экономического благополучия граждан. Участвуя в переписи, каждый человек помогает государству улучшить жизнь в своей стране и в своём регионе. Задача органов власти – обеспечить наиболее полный охват жителей на территории Самарской области. Для этого необходима тщательная подготовительная работа», - подчеркнул В. Кудряшов.
В ближайшее время Самарастату совместно с органами власти всех уровней предстоит сформировать нормативно-правовую базу переписи населения, уточнить границы всех территориальных единиц, привести в порядок адресное хозяйство муниципалитетов, провести деление территории на переписные, инструкторские и счетные участки, определить потребность во временных переписных работниках, средствах материально-технического обеспечения и т.д.
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29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
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