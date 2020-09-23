Самарская  область готовится к участию во  Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»

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В среду, 23 сентября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по подготовке к участию региона во Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени».

В совещании приняли участие заместители председателя областного Правительства Александр Фетисов, Наталья Катина, министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева.

Форум проводится под патронатом Президента Российской Федерации В.В. Путина, соорганизаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс».

Это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и выработать 100 идей, которые помогут определить технологическую стратегию развития страны, «перезагрузить» экономику и социальную сферу, а также найти команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Планируется, что форум пройдет 11-12 ноября 2020 года в городе Сочи.

Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов – самарцы заявили для обсуждения 863 проекта, по их количеству регион занял второе место в стране.

Идеи от регионов принимались по семи тематическим направлениям:

- Новое городское развитие – (Самарская область подала 153 заявки);

- Новые идеи для бизнеса – 62;

- Современная экономика – 96;

- Новая молодежная повестка – 129;

- Новая социальная стратегия – 272;

- Новые компетенции – 104;

- Новая технологическая стратегия – 47.

Спектр предложений, выдвинутых самарскими участниками, очень широк. «Межрегиональный туристический проект «Открытая Самара», «Реконструкция Спасской оросительной системы», «Умное агро: цифровая антология управления агроэкосистемами с помощью роевого искусственного интеллекта, сенсорики, робототехники» - это лишь три примера представленных для участия форуме пректов.

Участники совещания приняли решение с 1 по 23 октября провести региональный этап подготовки к форуму в форме сессий на базе Точек Кипения (центры при вузах для коллективной работы над перспективными проектами будущего) в трех региональных университетах – Самарском государственном экономическом университете, Национальном исследовательском университете имени С.П. Королева, Тольяттинском государственном техническом университете. В «Точках» будут рассмотрены 90 идей, отобранных из общего числа заявок. По итогам обсуждения будет сформирован топ-20 предложений Самарской области, которые будут презентованы на всероссийском форуме.

Председатель регионального Правительства поручил продумать варианты поощрения авторов самых яркий презентаций.

«Необходимо провести большую работу по отбору наиболее ярких и жизнеспособных проектов, которые действительно будут реализованы в Самарской области, могут способствовать развитию региона. Область занимает почетное второе место по количеству заявленных предложений, теперь перед нами стоит важная задача обеспечить такое же высокое качество идей для их презентации на федеральном уровне», - подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.