Самарская область готовится к Молодёжному форуму ПФО «iВолга»

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31 мая 2019 года в Самаре прошло совещание по подготовке к самому масштабному молодежному форуму Приволжского федерального округа. Обновленная концепция «iВолги» была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.Распоряжением губернатора Самарской областисоздана специальная рабочая группа по организации и проведению Молодежного форума «iВолга» в 2019 году на территории региона. В ее состав вошли руководители и представители профильных министерств и ведомств.На совещании руководитель рабочей группы – заместитель председателя Правительства Самарской областии главный федеральный инспектор по Самарской областиобсудили с оргкомитетом ключевые вопросы подготовки «iВолги». Среди приоритетных вопросов – обеспечение безопасности и создание необходимых бытовых условий для участников и гостей Форума на фестивальной поляне.Основная задача Форума – создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. В настоящее время ведется интенсивная работа по формированию плана мероприятий Молодежного форума Приволжского федерального округа. «iВолга», который пройдет по традиции на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2019 года. На Форуме участники представят свои социальные и бизнес-идеи. Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составляет 10 млн рублей.До 9 июня 2019 года все желающие в возрасте от 18 до 30 лет могут подать заявку на сайте ivolgaforum.ru и подтвердить регистрацию через e-mail. Затем необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России», заполнить проект и рассказать о своей мотивации.Смены «iВолга 2.0»: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны» (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», «iVolga International». Образовательные и тренинговые занятия будут проходить по 4 пары в день. Традиционно на Форуме будет организован инклюзивный городок. Во время Форума будут проходить выставки арт-объектов и научно-технического творчества. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр. Также будут проводиться спортивные и культурно-досуговые мероприятия.«Интерес, который проявляет к форуму молодежь говорит о том, что работа по организации форума в прошлые годы проводилась эффективно. И это обязывает нас постоянно улучшать условия пребывания участников, совершенствовать качественное содержание программы», – подчеркнул Александр Фетисов.В 2019 году Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» является лидером по количеству поданных заявок во всероссийской форумной компании. На данный момент на форум уже подано более 12,5 тысяч заявок, передает пресс-служба облправительства.