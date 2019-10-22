Самарская область готова к реализации федерального проекта «Цифровой регион»

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На площадке Форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «От умного города к цифровому региону». Мероприятие провел председатель Совета, заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. В работе Совета приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин и руководитель регионального проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин.Совет по цифровой экономике предложил Правительству РФ разработать новый федеральный проект "Цифровой регион" с целью обеспечить равномерное развитие цифровизации в регионах. Такое заявление сделал Андрей Турчак. По его словам, одних только проектов по информатизации городской средынедостаточно."Разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов сегодня стала одной из основных проблем", - констатировал вице-спикер, заметив, что сейчас работа по цифровизации городов и регионов проводится в рамках разрозненных госпрограмм."В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей. Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации "умного города", но охватывающий не только города. Проект "Цифровой регион", - продолжил Турчак. По его словам, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой РФ в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелекомом". "Задачей нашего совета будет законодательное обеспечение его успешной реализации", - резюмировал парламентарий.Комментируя итоги Совета, Станислав Казарин отметил: «Хорошо, что на самом высоком уровне обсуждаются вопросы сбалансированности финансирования важного элемента нацпроекта «Цифровая экономика» - «Умного города». Если правительство примет решение о реализации федеральной программы «Цифровой регион», то Самарская область будет готова к его воплощению на территории региона».Дмитрий Камынин отметил, что заседание совета по развитию цифровой экономики дало возможность сверить действия региона в реализации проектов Smart City с федеральной повесткой. «Самарская область движется в правильном направлении, так как наше понимание как должны идти процессы цифровой трансформации, совпадают с вектором, который предлагает Совет Федерации и ведущие отраслевые эксперты».Реализация национального проекта «Цифровая экономика» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает пресс-служба облправительства.