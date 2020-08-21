Самарская область – IT –специалистам

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Светлана Золотова, тестировщик отдела качества одной из самарских IT-компаний, приобрела в ипотеку квартиру в апреле 2019 года.«Для меня возможность получить компенсацию части расходов по ипотеке –отличное подспорье. О том, что правительство готовит программу помощи IT –специалистам я узнала от своего руководителя еще весной. Как только программа начала работать, собрала необходимые документы и пришла в СОФЖИ».Программа, в рамках которой молодые IT-специалисты, работающие на постоянной основе в самарских IT-компаниях, могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50 процентов от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию, действует на территории региона на основании Постановления Правительства Самарской области №405 от 15 июня 2020 года.Инициатива внесения соответствующих изменений в государственную программу Самарской области « Развитие жилищного строительства в Самарской области» принадлежит губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.Основной целью новой программы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории регионаперспективных кадров в сфере информационных технологий. Новый проект развивает региональную программу «Кадры для цифровойэкономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Оператором программы определен Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Участником программы может стать молодой IT-специалист (не старше 35 лет), работающий на постоянной основе в IT-компании Самарской области не менее одного календарного года, и имеющий в собственности квартиру, приобретенную в ипотеку не ранее 1 января 2019 года (полная информация на сайте www.sofgi.ru)Все вопросы, связанные с участием в программе, можно задать по тел. 321 -36-63 или обратиться лично в Фонд, передает пресс-служба СОФЖИ.Фото: пресс-служба СОФЖИ