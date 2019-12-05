Самарская межрайонная природоохранная прокуратура проведет общероссийский день приёма граждан

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12 декабря 2019 года Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой запланировано проведение личного приёма граждан по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (исполнение законодательства об отходах производства и потребления, охране атмосферного воздуха, водного законодательства, лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях и т.д.), в том числе по вопросам защиты прав предпринимателей в указанной сфере.Место проведения приема: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39, 5 этаж, кабинет № 12.Время приема с 09.00 ч. до 20.00 ч.В ходе приема всем обратившимся будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений в сфере экологии.