Самарская команда вышла в полуфинал Детского КВН в Москве

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Со 2 по 4 декабря в Москве в ММЦ «Планета КВН» проходят игры первого этапа проекта «Детский КВН», в котором принимает участие 36 детских команд КВН. По итогам игры, которая состоялась 2 декабря, команда КВН «Перспектива» прошла в этап 1/2 финала. Юных КВНщиков оценивали Борис Грачевский, Лиза Арзамасова, Михаил Башкатов. Ведущие нового сезона - Михаил Галустян и Ева Смирнова.Команда КВН «Перспектива» (Гимназия "Перспектива", Самара) стала чемпионом сезона 2018-2019 гг. игр «Системы юниор лиг КВН Самарской области», которые организуют и проводят Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская лига КВН». По результатам участия в международном фестивале детских команд КВН, команда «Перспектива» представляет наш регион в сезоне телевизионного проекта «Детский КВН» на канале «СТС».На всероссийском уровне также отметили юных самарских КВН-щиков из МБОУ «Гимназии №3». 29 ноября в г.Москва. в Центральном академическом театреРоссийской Армии состоялся первый фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН. В фестивале приняли участие 23 команды из разных регионов Российской Федерации. Самарскую область и систему юниор лиг КВН Самарской области представляла команда КВН «Ля Рошель» (Гимназии №3, Самара). По результатам фестиваля команда стала лауреатом и получила специальную номинацию «Самая амбициозная команда», передает пресс-служба облправительства.