Самарская кирха приглашает на концерт ансамбля «ВолгаФолк Бэнд» с программой "Избранное, и только для Вас!"
20 июня 2019 14:49
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Запрещено для детей 6+
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт Ансамбля народных инструментов "ВолгаФолк Бэнд" Самарской государственной филармонии (Руководитель – Дмитрий Буцыков). В концерте примет участие солистка Самарского академического театра оперы и балета Наталья Бондарева (сопрано).
Сегодня оркестр «ВолгаФолк Бэнд» вместе с основателем и бэнд-лидером Дмитрией Буцыковым – один из ведущих коллективов Самарской государственной филармонии. Творчество музыкальной группы уже на протяжении 6 лет приковывает внимание самой взыскательной аудитории, как в России, так и за рубежом.
Визитной карточкой коллектива являются авторские композиции в стиле модерн-фолк, где в основе лежит традиционная фольклорная музыка, но в ее исполнение музыканты привносят современные ритмы, мелодику, сохраняя академизм в технике игры.
Красочное оркестровое звучание в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой делают каждое выступление «ВолгаФолк Бэнд» уникальным.
Из последних успешных значимых выступлений участие во Всемирном фестивале в г. Тхоньён (Южная Корея) и Всемирной выставке «EXPO-2017» «Энергия будущего» (г. Астана, Казахстан).
Вход: 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Информация и бронирование билетов по телефонам: 332 15 66, 8 960 833 35 34, передает пресс-служба Самарской кирхи.
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