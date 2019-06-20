Самарская кирха приглашает на концерт ансамбля «ВолгаФолк Бэнд» с программой "Избранное, и только для Вас!"

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27 июня 2019 г. (четверг) 19.00Запрещено для детей 6+Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт Ансамбля народных инструментов "ВолгаФолк Бэнд" Самарской государственной филармонии (Руководитель – Дмитрий Буцыков). В концерте примет участие солистка Самарского академического театра оперы и балета Наталья Бондарева (сопрано).Сегодня оркестр «ВолгаФолк Бэнд» вместе с основателем и бэнд-лидером Дмитрией Буцыковым – один из ведущих коллективов Самарской государственной филармонии. Творчество музыкальной группы уже на протяжении 6 лет приковывает внимание самой взыскательной аудитории, как в России, так и за рубежом.Визитной карточкой коллектива являются авторские композиции в стиле модерн-фолк, где в основе лежит традиционная фольклорная музыка, но в ее исполнение музыканты привносят современные ритмы, мелодику, сохраняя академизм в технике игры.Красочное оркестровое звучание в сочетании с проникновенным вокалом Натальи Бондаревой делают каждое выступление «ВолгаФолк Бэнд» уникальным.Из последних успешных значимых выступлений участие во Всемирном фестивале в г. Тхоньён (Южная Корея) и Всемирной выставке «EXPO-2017» «Энергия будущего» (г. Астана, Казахстан).Вход: 300 руб. и 200 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).Информация и бронирование билетов по телефонам: 332 15 66, 8 960 833 35 34, передает пресс-служба Самарской кирхи.