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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская кирха приглашает детей на рождественскую программу

11 декабря 2019 15:22
110
22 декабря в 13.00.
Самарская кирха приглашает детей на рождественскую программу.

22 декабря в 13.00.

Рождественская программа для детей в Самарской кирхе:

- в рождественской кондитерской мы изготовим сладкий сувенир из печенья,
- мы смастерим чудесные поделки, которые можно подарить на Рождество родителям, бабушкам и дедушкам или лучшему другу,
- вместе прочитаем и проиграем библейскую историю о рождении Иисуса Христа,
- разучим самые красивые рождественские песни,
- поиграем и повеселимся, передает пресс-служба Самарской кирхи.

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Комментарии


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