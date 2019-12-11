Самарская кирха приглашает детей на рождественскую программу
11 декабря 2019 15:22
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22 декабря в 13.00.
Рождественская программа для детей в Самарской кирхе:
- в рождественской кондитерской мы изготовим сладкий сувенир из печенья,
- мы смастерим чудесные поделки, которые можно подарить на Рождество родителям, бабушкам и дедушкам или лучшему другу,
- вместе прочитаем и проиграем библейскую историю о рождении Иисуса Христа,
- разучим самые красивые рождественские песни,
- поиграем и повеселимся, передает пресс-служба Самарской кирхи.
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