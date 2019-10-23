Самарская испытательная лаборатория: В фарше из индейки обнаружены бактерии группы кишечной палочки

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Анализировались образцы молочной, мясной и растительной продукции, а также почвы и воды.Так, в ходе исследований в 1 образце фарша из мяса индейки, поступившем в лабораторию от Управления Россельхознадзора по Самарской области в рамках пищевого мониторинга, было обнаружено превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) и наличие бактерий группы кишечной палочки.Полученные результаты экспертизы переданы в ведомство для принятия соответствующих мер.Отметим, превышение по показателю «КМАФАнМ» (общая бактериальная обсемененность) может свидетельствовать о нарушении режимов хранения и транспортировки продукта, низком уровне санитарно-гигиенических условий на производстве, а также возможной порче продукции.Употребление продуктов, содержащих бактерии группы кишечной палочки, может способствовать пищевому отравлению.