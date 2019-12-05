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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская городская организация инвалидов отметила 15-летие

5 декабря 2019 16:36
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За активную и плодотворную работу члены городской общественной организации были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами .
В среду, 4 декабря, в Самарской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Самарской городской общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», бессменным руководителем которой является Инна Бариль. 

В холле филармонии гостей праздника ожидало выступление муниципального духового оркестра под управлением М.Когана. Также работали мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному творчеству. Помимо этого, зрители смогли увидеть фильм о проведении Первого областного парафестиваля «Театр – территория равных возможностей», идея проведения которого принадлежит городской организации инвалидов.

За активную и плодотворную работу члены городской общественной организации были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами главы городского округа Самара и Самарской городской думы.

«На сегодняшний день организация насчитывает порядка 350 человек, это и семьи воспитывающие детей-инвалидов, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы работаем со всеми общественными организациями инвалидов города. Ежегодно нашей организацией проводятся более 30 мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов. Взрослые участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, посещают спектакли самарских театров. В следующем году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, планируем провести фестиваль творчества инвалидов, издать сборник
произведений людей с ОВЗ на военную тематику», - рассказала Инна Бариль.

В текущем году возобновил работу Общественный совет по делам инвалидов. Единогласным решением председателем совета была избрана Инна Бариль. Основной упор в работе Совета делается на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, создание условий для профориентации детей-инвалидов, оказание паллиативной помощи, развитие движения инклюзивных культурных мероприятий и инклюзивного спорта.

«В Самаре сейчас создаются все условия для раскрытия духовного и физического потенциала людей с ограниченными возможностями: на территории города действуют образовательные программы, открываются новые рабочие места, адаптируются культурные объекты, спортивные учреждения и городские пространства. Благодаря нашим с вами слаженным действиям реализуются проекты по созданию безбарьерной среды и открываются доступные всем инклюзивные площадки. Для нас вы являетесь примером настоящего мужества и самообладания. Мы благодарим вас за активное участие в социально-
значимых для города мероприятиях и надеемся на дальнейшее тесное взаимодействие», - отметила Елена Москвичева.

В завершении вечера всех присутствующих ожидала концертная программа в исполнении артистов муниципального детского музыкального театра «Задумка», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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