Самарская городская организация инвалидов отметила 15-летие

83

В холле филармонии гостей праздника ожидало выступление муниципального духового оркестра под управлением М.Когана. Также работали мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному творчеству. Помимо этого, зрители смогли увидеть фильм о проведении Первого областного парафестиваля «Театр – территория равных возможностей», идея проведения которого принадлежит городской организации инвалидов.За активную и плодотворную работу члены городской общественной организации были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами главы городского округа Самара и Самарской городской думы.«На сегодняшний день организация насчитывает порядка 350 человек, это и семьи воспитывающие детей-инвалидов, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы работаем со всеми общественными организациями инвалидов города. Ежегодно нашей организацией проводятся более 30 мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов. Взрослые участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, посещают спектакли самарских театров. В следующем году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, планируем провести фестиваль творчества инвалидов, издать сборникпроизведений людей с ОВЗ на военную тематику», - рассказала Инна Бариль.В текущем году возобновил работу Общественный совет по делам инвалидов. Единогласным решением председателем совета была избрана Инна Бариль. Основной упор в работе Совета делается на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, создание условий для профориентации детей-инвалидов, оказание паллиативной помощи, развитие движения инклюзивных культурных мероприятий и инклюзивного спорта.«В Самаре сейчас создаются все условия для раскрытия духовного и физического потенциала людей с ограниченными возможностями: на территории города действуют образовательные программы, открываются новые рабочие места, адаптируются культурные объекты, спортивные учреждения и городские пространства. Благодаря нашим с вами слаженным действиям реализуются проекты по созданию безбарьерной среды и открываются доступные всем инклюзивные площадки. Для нас вы являетесь примером настоящего мужества и самообладания. Мы благодарим вас за активное участие в социально-значимых для города мероприятиях и надеемся на дальнейшее тесное взаимодействие», - отметила Елена Москвичева.В завершении вечера всех присутствующих ожидала концертная программа в исполнении артистов муниципального детского музыкального театра «Задумка», передает пресс-служба горадминистрации.