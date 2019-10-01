Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 1 октября, 16:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/10:
USD 64.64
0.22
EUR 70.72
0.4
Новости /  Общество /  Социум  

Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина

1 октября 2019 15:52
5
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама.
23 октября 2019 года Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет. Более полувека назад он погиб в туристском походе, спасая тонущих детей.

25 сентября стартовала экспедиция «Хадама 2019» сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главной целью было добраться до места подвига
Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама. Это случилось 29 августа 1967 года. В память об этом недалеко от метеостанции установлен барельеф Валерия Грушина. Он находится на высоте 50 метров над водой. Барельеф не навещали уже многие годы. Утром 28 сентября экспедиция добралась до Хадамы.

«Удивительно, что день, когда мы планировали приступить к работам и привести памятник в порядок, начался с дождя, но как только мы прибыли на место, распогодилось, - рассказал Виталий Шабанов, президент самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина. - Убрали поросль деревьев, которая загораживала вид на памятник, почистили сам барельеф, а также буквы «Валерий Грушин», - они сразу засверкали на солнце».

Сразу после экспедиции самарская делегация примет участие в «Грушинских сезонах на Байкале». Это - серия мероприятий, укрепляющих культурные связи
Самарской области и Прибайкалья. Члены Клуба им. В. Грушина примут участие в благотворительных концертах авторской песни в Нижнеудинске и Иркутске, а также доберутся до Байкала, где состоится межрегиональный семинар, посвященный вопросам авторской песни и фестивального движения.

Проведение «Грушинских сезонов на Байкале» в 2019 году стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также
главы Иркутской области Сергея Левченко.

Череду памятных мероприятий, посвященных дню рождения Валерия Грушина, продолжат концерты в Самарской области. 23 октября в столице региона состоится торжественный концерт «Листая дневники Валеры». Зрители смогут услышать песни, которые Грушин собирал в туристских походах. Мероприятие
продемонстрирует связь между песнями прошлого века и творчеством современных бардов. Друзья Валерия Грушина познакомят слушателей с событиями, которые повлияли на формирование его личности. Здесь состоится Презентация книги воспоминаний о В. Грушине. Будет развернута выставка из фондов Музея
Грушинских фестивалей.

24 октября планируется концерт в Новокуйбышевске, а 25 октября в Кинель-Черкассах, где жила Семья Грушиных. Кинель-Черкасская школа №2 реализует
краеведческий проект по сохранению памяти о Грушиных. Аналогичный проект осуществляет школа №20 Новокуйбышевска, которая носит имя Валерия Грушина. Помимо этого, друзья В. Грушина готовятся к встрече со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П.
Королёва. На радиотехническом факультете КуАИ учился Валерий Грушин. На встрече ребятам расскажут о жизни и подвиге Грушина. Этот пример, по мнению
организаторов, станет поводом для гордости нынешних студентов за свой ВУЗ.

Также в феврале 2020 года в Самаре планируется проведение традиционного зимнего Грушинского фестиваля. За полувековую историю своего существования он
стал всемирно известен. Теперь это - нерукотворный памятник подвигу Валерия Грушина и флагман фестивалей авторской, бардовской, туристской песни. Участие
в фестивале скрепляет между собой сотни тысяч людей в России, в бывших республиках СССР и в дальнем зарубежье.

***
Валерий Грушин - исполнитель бардовской песни, турист, студент Куйбышевского авиационного института. Родился 23 октября 1944 года в г. Моздок. В Самарской области семья Грушиных жила с середины прошлого века, сначала в Кинель-Черкассах, потом в Новокуйбышевске, где Валерий с отличием окончил школу. Валерий учился в Куйбышевском авиационном институте. Погиб 29 августа 1967 в туристском походе, спасая тонущих детей у метеостанции Хадама на реке Уде в Нижнеудинском районе Иркутской области. В честь этого подвига с 1968 года в Самарской области проходит знаменитый Грушинский фестиваль. На месте подвига установлен памятный барельеф Валерия Грушина. Он виден с воды на скале левого берега Уды примерно в одном километре ниже устья ручья Большой Хорхой, передает пресс-служба облправительства.


Фото:    пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 октября 2019  15:52
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама.
Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб... Социум
4
1 октября 2019  15:38
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян.
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян.  Социум
46
1 октября 2019  14:47
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.
В СО ожидается дождь и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.  Социум
93
Весь список

Здравоохранение
1 октября 2019  10:59
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
148
30 сентября 2019  22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.  Здравоохранение
348
30 сентября 2019  18:24
Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования.   Здравоохранение
54
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14471
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14421
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14438
Весь список
Туризм
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
266
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
399
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
393
Весь список
Образование
1 октября 2019  12:37
Самарский университет открывает в Артеке лабораторию искусственного интеллекта
Самарский университет открывает в «Артеке» лабораторию искусственного интеллекта
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
134
29 сентября 2019  10:52
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
Его проведет француженка Жюльет Карс.  Образование
302
27 сентября 2019  14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.
Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.   Образование
429
Весь список

Культура
1 октября 2019  14:38
Он посвящен Международному дню музыки.
В Самаре пройдет фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»
Он посвящен Международному дню музыки.   Культура
92
1 октября 2019  13:03
В Самаре завершился IV Межрегиональный фестиваль Волга театральная
В Самаре завершился IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа. Культура
163
30 сентября 2019  20:52
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Ленком" попросит московские власти присвоить театру имя Марка Захарова
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.  Культура
313
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15167
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
72
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
157
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
147
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
135
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
479
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
449
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
625
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
447
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
919
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1165
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
833
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1093
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1284
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
706
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2569
Весь список

Мероприятия
В Самаре подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные