Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина

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25 сентября стартовала экспедиция «Хадама 2019» сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главной целью было добраться до места подвигаВалерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама. Это случилось 29 августа 1967 года. В память об этом недалеко от метеостанции установлен барельеф Валерия Грушина. Он находится на высоте 50 метров над водой. Барельеф не навещали уже многие годы. Утром 28 сентября экспедиция добралась до Хадамы.«Удивительно, что день, когда мы планировали приступить к работам и привести памятник в порядок, начался с дождя, но как только мы прибыли на место, распогодилось, - рассказал Виталий Шабанов, президент самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина. - Убрали поросль деревьев, которая загораживала вид на памятник, почистили сам барельеф, а также буквы «Валерий Грушин», - они сразу засверкали на солнце».Сразу после экспедиции самарская делегация примет участие в «Грушинских сезонах на Байкале». Это - серия мероприятий, укрепляющих культурные связиСамарской области и Прибайкалья. Члены Клуба им. В. Грушина примут участие в благотворительных концертах авторской песни в Нижнеудинске и Иркутске, а также доберутся до Байкала, где состоится межрегиональный семинар, посвященный вопросам авторской песни и фестивального движения.Проведение «Грушинских сезонов на Байкале» в 2019 году стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области, а такжеглавы Иркутской областиЧереду памятных мероприятий, посвященных дню рождения Валерия Грушина, продолжат концерты в Самарской области. 23 октября в столице региона состоится торжественный концерт «Листая дневники Валеры». Зрители смогут услышать песни, которые Грушин собирал в туристских походах. Мероприятиепродемонстрирует связь между песнями прошлого века и творчеством современных бардов. Друзья Валерия Грушина познакомят слушателей с событиями, которые повлияли на формирование его личности. Здесь состоится Презентация книги воспоминаний о В. Грушине. Будет развернута выставка из фондов МузеяГрушинских фестивалей.24 октября планируется концерт в Новокуйбышевске, а 25 октября в Кинель-Черкассах, где жила Семья Грушиных. Кинель-Черкасская школа №2 реализуеткраеведческий проект по сохранению памяти о Грушиных. Аналогичный проект осуществляет школа №20 Новокуйбышевска, которая носит имя Валерия Грушина. Помимо этого, друзья В. Грушина готовятся к встрече со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П.Королёва. На радиотехническом факультете КуАИ учился Валерий Грушин. На встрече ребятам расскажут о жизни и подвиге Грушина. Этот пример, по мнениюорганизаторов, станет поводом для гордости нынешних студентов за свой ВУЗ.Также в феврале 2020 года в Самаре планируется проведение традиционного зимнего Грушинского фестиваля. За полувековую историю своего существования онстал всемирно известен. Теперь это - нерукотворный памятник подвигу Валерия Грушина и флагман фестивалей авторской, бардовской, туристской песни. Участиев фестивале скрепляет между собой сотни тысяч людей в России, в бывших республиках СССР и в дальнем зарубежье.***Валерий Грушин - исполнитель бардовской песни, турист, студент Куйбышевского авиационного института. Родился 23 октября 1944 года в г. Моздок. В Самарской области семья Грушиных жила с середины прошлого века, сначала в Кинель-Черкассах, потом в Новокуйбышевске, где Валерий с отличием окончил школу. Валерий учился в Куйбышевском авиационном институте. Погиб 29 августа 1967 в туристском походе, спасая тонущих детей у метеостанции Хадама на реке Уде в Нижнеудинском районе Иркутской области. В честь этого подвига с 1968 года в Самарской области проходит знаменитый Грушинский фестиваль. На месте подвига установлен памятный барельеф Валерия Грушина. Он виден с воды на скале левого берега Уды примерно в одном километре ниже устья ручья Большой Хорхой, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства