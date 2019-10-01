Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина
1 октября 2019 15:52
5
25 сентября стартовала экспедиция «Хадама 2019» сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главной целью было добраться до места подвига
Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама. Это случилось 29 августа 1967 года. В память об этом недалеко от метеостанции установлен барельеф Валерия Грушина. Он находится на высоте 50 метров над водой. Барельеф не навещали уже многие годы. Утром 28 сентября экспедиция добралась до Хадамы.
«Удивительно, что день, когда мы планировали приступить к работам и привести памятник в порядок, начался с дождя, но как только мы прибыли на место, распогодилось, - рассказал Виталий Шабанов, президент самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина. - Убрали поросль деревьев, которая загораживала вид на памятник, почистили сам барельеф, а также буквы «Валерий Грушин», - они сразу засверкали на солнце».
Сразу после экспедиции самарская делегация примет участие в «Грушинских сезонах на Байкале». Это - серия мероприятий, укрепляющих культурные связи
Самарской области и Прибайкалья. Члены Клуба им. В. Грушина примут участие в благотворительных концертах авторской песни в Нижнеудинске и Иркутске, а также доберутся до Байкала, где состоится межрегиональный семинар, посвященный вопросам авторской песни и фестивального движения.
Проведение «Грушинских сезонов на Байкале» в 2019 году стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также
главы Иркутской области Сергея Левченко.
Череду памятных мероприятий, посвященных дню рождения Валерия Грушина, продолжат концерты в Самарской области. 23 октября в столице региона состоится торжественный концерт «Листая дневники Валеры». Зрители смогут услышать песни, которые Грушин собирал в туристских походах. Мероприятие
продемонстрирует связь между песнями прошлого века и творчеством современных бардов. Друзья Валерия Грушина познакомят слушателей с событиями, которые повлияли на формирование его личности. Здесь состоится Презентация книги воспоминаний о В. Грушине. Будет развернута выставка из фондов Музея
Грушинских фестивалей.
24 октября планируется концерт в Новокуйбышевске, а 25 октября в Кинель-Черкассах, где жила Семья Грушиных. Кинель-Черкасская школа №2 реализует
краеведческий проект по сохранению памяти о Грушиных. Аналогичный проект осуществляет школа №20 Новокуйбышевска, которая носит имя Валерия Грушина. Помимо этого, друзья В. Грушина готовятся к встрече со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П.
Королёва. На радиотехническом факультете КуАИ учился Валерий Грушин. На встрече ребятам расскажут о жизни и подвиге Грушина. Этот пример, по мнению
организаторов, станет поводом для гордости нынешних студентов за свой ВУЗ.
Также в феврале 2020 года в Самаре планируется проведение традиционного зимнего Грушинского фестиваля. За полувековую историю своего существования он
стал всемирно известен. Теперь это - нерукотворный памятник подвигу Валерия Грушина и флагман фестивалей авторской, бардовской, туристской песни. Участие
в фестивале скрепляет между собой сотни тысяч людей в России, в бывших республиках СССР и в дальнем зарубежье.
***
Валерий Грушин - исполнитель бардовской песни, турист, студент Куйбышевского авиационного института. Родился 23 октября 1944 года в г. Моздок. В Самарской области семья Грушиных жила с середины прошлого века, сначала в Кинель-Черкассах, потом в Новокуйбышевске, где Валерий с отличием окончил школу. Валерий учился в Куйбышевском авиационном институте. Погиб 29 августа 1967 в туристском походе, спасая тонущих детей у метеостанции Хадама на реке Уде в Нижнеудинском районе Иркутской области. В честь этого подвига с 1968 года в Самарской области проходит знаменитый Грушинский фестиваль. На месте подвига установлен памятный барельеф Валерия Грушина. Он виден с воды на скале левого берега Уды примерно в одном километре ниже устья ручья Большой Хорхой, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 октября 2019 15:52
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб... Социум
4
1 октября 2019 15:38
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян. Социум
46
1 октября 2019 14:47
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Социум
93
Здравоохранение
1 октября 2019 10:59
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
148
30 сентября 2019 22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство. Здравоохранение
348
30 сентября 2019 18:24Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования. Здравоохранение
54
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14471
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14421
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14438
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
266
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
399
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
393
Образование
1 октября 2019 12:37
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
134
29 сентября 2019 10:52
Его проведет француженка Жюльет Карс. Образование
302
27 сентября 2019 14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Образование
429
Культура
1 октября 2019 14:38
Он посвящен Международному дню музыки. Культура
92
1 октября 2019 13:03
На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа. Культура
163
30 сентября 2019 20:52
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище. Культура
313
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15167
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
72
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
157
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
147
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
135
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
479
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
449
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
625
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
447
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
919
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1165
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
833
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1093
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1284
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
706
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2569
Мероприятия