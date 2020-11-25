Самарская детская библиотека признана одной из лучших модельных библиотек России

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Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего к концу 2024 года в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

Осуществление проекта предполагает модернизацию деятельности библиотек и внедрение в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества и разнообразие обслуживания читателей.

В Самарской области исполнение нацпроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура».

По итогам 2019 года регион стал лидером ПФО по открытию модельных библиотек. Из десяти заявок, направленных на участие в конкурсе, девять получили одобрение. В частности, лидирующие позиции по вкладу в развитие библиотечного дела занимает Самара.

«В прошлом году два учреждения победили в конкурсе – библиотека № 8 на улице Николая Панова, 30 и центральная городская детская библиотека на улице Аэродромная, 16а. Благодаря модернизации, посещаемость объектов выросла более чем в два раза. На этом мы не останавливаемся. В текущем году нами подано еще две заявки, которые были поддержаны. Таким образом, в следующем году центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской и детская библиотека-филиал № 14 также будут обновлены», - рассказала консультант городского Департамента культуры и молодежной политики Ольга Лазарева.

Стоит отметить, что оригинальность оформления, активное использование электронных ресурсов и эффективность комплектования самарской детской библиотеки высоко оценил проектный офис Российской Федерации, и по итогам центральная городская детская библиотека вошла в число лучших модельных библиотек страны.

«Наивысшие баллы мы получили за индивидуальность дизайн проекта, поскольку здесь прослеживается краеведческая составляющая. Красивые ландшафты Самарской луки нашли свое отражение в интерьерных и цветовых решениях внутри, так и на фасаде библиотеки. Появились новые пространства, которые мы назвали в соответствии с местной топонимикой, например остров «Зеленький», «Молодецкий курган», - отметила директор МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» Татьяна Халитова.

В настоящее время в учреждении организованы разнообразные творческие студии для малышей с родителями, школьников младшего и среднего возраста. Молодые люди найдут в этой библиотеке для себя пространство знаний и свободного общения, сочетающего в себе разные формы работы со знаниевыми ресурсами, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации