Самарская делегация стала участником третьего Евразийского аэрокосмического конгресса
26 августа 2019 17:45
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Традиционно Правительство Самарской области выступает соорганизатором Евразийского аэрокосмического конгресса, а Самарский аэрокосмический кластер — участником Евразийского партнерства авиационно-космических кластеров.
Представители Самарской делегации — непосредственные участники большинства круглых столов и конференций, проводимых в рамках конгресса.
На Евразийском аэрокосмическом конгрессе с приветственным словом от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к участникам мероприятия обратился министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов: «Мы горды, что Самарская область является частью этого большого события. Такие мероприятия, как Евразийский аэрокосмический конгресс, объединяя теоретиков и практиков авиационно-космической отрасли, дают возможность в кругу единомышленников обсудить актуальные вопросы, поделиться наработанным опытом, наладить эффективные бизнес — коммуникации, что способствует осуществлению самых смелых задумок разработчиков аэрокосмической техники».
Кроме того, Губернатор Самарской области в своем послании к участникам конгресса отметил важность и значимость конгресса для авиационно-космического комплекса: «Конгресс является важным рыночным инструментом развития деловых отношений, стимулирования промышленного производства, создания благоприятного инвестиционного климата. Убежден, что формат мероприятия обеспечит эффективные бизнес — коммуникации между участниками, обмен опытом в межотраслевом промышленном пространстве».
Неизменным предметом обсуждения на конгрессе стали современные методы управления и лучшие практики управления в авиационно-космической сфере. В рамках программы мероприятия прошли пленарные заседания «Стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы» и «Технологии инноваций: новые решения в авиационно-космической отрасли», а также шесть конференций и два круглых стола по прикладным вопросам.
Прикладные вопросы, такие как экологический мониторинг с использованием космических средств и технологий, новые материалы и технологии, рассматривались на одной из конференций, модератором и докладчиком которой выступил РКЦ «Прогресс».
В ходе мероприятия участники обсудили новые подходы по улучшению управления, взаимодействие отраслевой науки и промышленности, а также вопросы расширения международной кооперации в авиационно-космической отрасли, передает пресс-служба облправительства.
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26 августа 2019 17:45
Представители Самарской делегации — непосредственные участники большинства круглых столов и конференций, проводимых в рамках конгресса. Социум
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