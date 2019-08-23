Самарец Михаил Воронцов поборется за награду на мировом чемпионате WorldSkills – 2019

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В четверг, 22 августа, в Казани стартовал 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills – 2019. В соревнованиях примут участие 1351 молодой профессионал из 63 стран мира. В составе национальной сборной WorldSkills Russia 63 представителя из 25 регионов страны. Они будут бороться за победу по 56 направлениям.В состав национальной сборной, которая представляет Россию, вошел выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов.В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», где свое профессиональное мастерство продемонстрирует самарец, заявлены представители 30 государств, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Марокко, Индии и Чили.К мировому первенству молодых профессионалов студент, а теперь уже выпускник, Поволжского государственного колледжа шел не один год. С 2015 года в мастерских своей альма-матер оттачивал умение работать на фрезерных станках с числовым программным управлением. Для этого в колледже созданы все условия. На его базе создан соответствующий инфраструктурным листам WorldSkills центр компетенций с двумя трехкоординатными станками с числовым программным управлением и пятикоординатным станком.Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец – бортрадист. Юноша признаётся, что процессами металлообработки он увлёкся ещё на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями. В 2018 году Михаил стал лучшем представителем России количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018 и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место), передает пресс-служба горадминистрации.