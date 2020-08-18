Самарчанка стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Одной из победительниц стала Елена Шарикова из Новокуйбышевска.
Елена Шарикова, студентка Самарского государственного социально-педагогического университета, в финале конкурса презентовала онлайн-программу «Моя семья попала в Сеть!..», направленную на укрепление взаимоотношений членов семьи через их совместную работу в Интернете. Проект предлагает каждой семье почувствовать себя настоящей командой и пройти целый ряд испытаний: ощутить себя в роли экскурсоводов и создать свой аудиогид по улицам родного города или поселка, примерить роль исследователей и подготовить инфографику на актуальную социальную проблему, рассказать об истории своей семьи и даже провести кулинарный мастер-класс. Помимо заданий соревновательного характера, программа включает в себя серию образовательных вебинаров для родителей и развивающие игры-викторины для самых юных участников проекта.
«Зародившись в 2013 году, проект и теперь не потерял своей актуальности. Реалии сегодняшнего дня, напротив, только обострили вопрос семейного досуга в дистанционном формате. Потому победа в конкурсе «Моя страна – моя Россия» платформы «Россия –
страна возможностей» именно в 2020 году стала для нашей команды особенно значимой и символичной», – поделилась Елена.
«Сегодня стартовала серия защит в пяти образовательных и педагогических номинаций, партнером которых выступает Российская академия образования. В XVII сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» участниками этих номинаций стали 29 808 конкурсантов – молодых учёных и педагогов, неравнодушных к судьбе своей страны. Сегодня именно они формируют облик системы российского образования будущего», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он уточнил, что в число пяти совместных номинаций входят «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Моя педагогическая инициатива», «Мой родной язык», «Мои открытые университеты», а также одна из главных номинаций конкурса этого года – «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента Российской академии образования Юрия Зинченко, «три года плодотворного сотрудничества Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и Российской академии образования открыло тысячи имен неординарных, талантливых и инициативных молодых людей, готовых строить новую траекторию развития образовательной системы страны».
«Сегодня педагогам и ученым, столкнувшимся с вызовами современного мира, как никогда важна поддержка академического сообщества. Российская академия образования окажет всестороннее содействие в реализации и дальнейшем сопровождении инициатив победителей конкурса», – подчеркнул Юрий Зинченко.
Победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинациях, реализуемых при поддержке Российской академии образования, получат традиционные премии в размере 100, 80 и 50 тысяч рублей.
«В XVII сезоне инициативы более 4 500 конкурсантов были направлены на развитие механизмов взаимодействия семьи с образовательными организациями, сохранение традиционных семейных ценностей и преемственности поколений. Номинация стала площадкой диалога родительского сообщества с педагогами, инструментом выявления и поддержки интересных проектов, направленных на укрепление института семьи, что очень важно», – рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.
Свое приветствие участникам Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» направила Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса.
В XVII сезоне у участников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» есть возможность получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценят работы конкурсантов и рекомендуют к получению грантов на реализацию собственного проекта.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru
, передает пресс-служба облправительства.
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