«Самарамелиоводхоз» возглавил новый руководитель Александр Тонконог
18 ноября 2019 23:01
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«Самарамелиоводхоз», который уже около семи лет сотрясает кадровая чехарда и скандалы с уголовными делами, возглавил новый руководитель. Врио директора на этот раз назначен Александр Тонконог, чья биография тесно связана с правоохранительными органами, в том числе ФСБ и Росфинмониторингом. А его последнее место работы — краснодарская компания «Керасоль», пишет газета «Самарское обозрение».
В Самаре Александр Тонконог появился в первых числах ноября. Интересно, что прежде его деятельность практически не была связана ни с системой мелиорации, ни вообще с сельским хозяйством. Лишь последние несколько месяцев, по данным его страницы в Facebook, г-н Тонконог трудился заместителем директора в структуре, аналогичной самарской, но в Подмосковье, — ФГБУ «Спецмелиоводхоз».
Зато он является выпускником Академии ФСБ, в которой остался преподавать правовое регулирование экономической деятельности и финансовое право и защитил диссертацию. Он также преподает в Финансовом университете при Правительстве РФ. В портфолио Александра Тонконога — работа в Федеральной службы по финансовому мониторингу заместителем начальника управления по противодействию финансированию терроризма. В этом качестве в 2010 году распоряжением Правительства РФ № 388-р он был награжден Почетной грамотой Правительства РФ. Как сказано в документе, «за активное участие в совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Правда, потом Александр Тонконог резко сменил сферу деятельности — ушел в коммерцию. С 2012-го по апрель 2019 года он жил в Краснодарском крае и около семи лет возглавлял «Керасоль», которая поставляет в Россию произведенные в Европе керамогранит, керамическую плитку, мозаику и т.п. За время работы Александра Тонконога на посту директора этой компании ее обороты выросли более чем в 2 раза. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года выручка компании достигла отметки в 633,18 млн рублей.
«Самарское обозрение» напоминает, что и «Самарамелиоводхоз», который является федеральным учреждением, оперирует солидными суммами, которые не раз становились предметом разбирательств и даже уголовных дел, в которые вовлекались его руководители. За минувшие несколько лет они сменялись практически каждый год.
В Самаре Александр Тонконог появился в первых числах ноября. Интересно, что прежде его деятельность практически не была связана ни с системой мелиорации, ни вообще с сельским хозяйством. Лишь последние несколько месяцев, по данным его страницы в Facebook, г-н Тонконог трудился заместителем директора в структуре, аналогичной самарской, но в Подмосковье, — ФГБУ «Спецмелиоводхоз».
Зато он является выпускником Академии ФСБ, в которой остался преподавать правовое регулирование экономической деятельности и финансовое право и защитил диссертацию. Он также преподает в Финансовом университете при Правительстве РФ. В портфолио Александра Тонконога — работа в Федеральной службы по финансовому мониторингу заместителем начальника управления по противодействию финансированию терроризма. В этом качестве в 2010 году распоряжением Правительства РФ № 388-р он был награжден Почетной грамотой Правительства РФ. Как сказано в документе, «за активное участие в совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Правда, потом Александр Тонконог резко сменил сферу деятельности — ушел в коммерцию. С 2012-го по апрель 2019 года он жил в Краснодарском крае и около семи лет возглавлял «Керасоль», которая поставляет в Россию произведенные в Европе керамогранит, керамическую плитку, мозаику и т.п. За время работы Александра Тонконога на посту директора этой компании ее обороты выросли более чем в 2 раза. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года выручка компании достигла отметки в 633,18 млн рублей.
«Самарское обозрение» напоминает, что и «Самарамелиоводхоз», который является федеральным учреждением, оперирует солидными суммами, которые не раз становились предметом разбирательств и даже уголовных дел, в которые вовлекались его руководители. За минувшие несколько лет они сменялись практически каждый год.
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Комментарии
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18 ноября 2019 23:01«Самарамелиоводхоз» возглавил новый руководитель Александр Тонконог
Интересно, что прежде его деятельность практически не была связана ни с системой мелиорации, ни вообще с сельским хозяйством. Социум
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