Самара выиграла два Гран-при в финале Всероссийской туристской премии "Маршрут года - 2019"

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Из Самары за престижную награду боролись сразу 7 проектов, 6 из них в числе победителей:- лучший межрегиональный проект «Поезд на пленер» (АО «ФПК» и туроператор по внутреннему Туризму «Сказка Странствий»).- лучшие детский туристический маршрут «Космический экспресс» (туристическая компания «Профцентр- Самара»).1 место - лучший гастрономический маршрут «гастрономический тур «Сырный выходной» (туристическая компания «Самаринтур С»).2 место -лучший маршрут выходного дня «В театр лучше поездом».2 место -лучший маршрут на действующее производство «из сердца России к дорогам мира» (туристическая компания ООО «Майс Маркет»).Специальный диплом - лучший маршрут выходного дня «По ту сторону легенд» с посещением Национального парка «Самарская Лука» (туристическая компания «Самараинтур С»), передает пресс-служба горадминистрации.