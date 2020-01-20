Самара вошла в сотню самых дорогих городов
20 января 2020 09:40
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Сервис numbeo.com составил рейтинг 440 городов мира по дороговизне. Индекс вычислялся по результатам изучения цен в магазинах и ресторанах, расходов на коммунальные услуги и транспорт в сравнении с покупательной способностью населения. При этом цены на недвижимость и аренду жилья в расчет не брались.
Безусловными лидерами стали швейцарцы — первые пять строчек «турнирной таблицы» прочно оккупировали Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.
Дальше идет троица норвежских городов — Ставангер, Осло и Тронхейм. На девятом месте столица Исландии Рейкьявик, а следом опять «норвежец» — Берген.
Самара тоже вошла в сотню самых дорогих городов и расположилась на 72 месте, пишет isrageo.com.
Замыкает топ-440 целая группа индийских городов.
В азиатском рейтинге Тель-Авив занимает второе место, уступая Токио и опережая на одну строчку Сеул. Далее идет Сингапур, потом Хайфа, Осака и Иерусалим, занявший седьмое место.
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