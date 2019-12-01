Самара станет центром мобильности волонтеров ПФО
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Самарский центр будет заниматься отбором добровольцев со всего Приволжского федерального округа для участия в образовательных стажировках и в организации социально значимых событий всероссийского и международного уровня.
Самарский университет занимается организацией и развитием волонтерского движения с 2008 года. В 2015 году на базе вуза был создан центр по подготовке волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
“Центр результативно отработал как весь подготовительный период, так и непосредственно игры ЧМ-2018. Новая победа в окружном конкурсе это следующий шаг развития добровольческого движения, - пояснил руководитель студенческого волонтерского центра Самарского университета «Помощь» Николай Гуреев. -
Мы выросли с муниципального до окружного уровня. И во многом определяющей для нас стала поддержка губернатора Самарской области, председателя наблюдательного совета Самарского университета Дмитрия Азарова».
Напомним, в ноябре состоялась встреча главы региона со студентами Самарского университета, во время которой Николай Гуреев предложил Дмитрию Азарову поддержать студенческое начинание по участию в конкурсе на создание окружного центра мобильности. Реакция последовала незамедлительно: учитывая эффективность работы волонтерского центра во время игр ЧМ-2018 губернатор инициативу одобрил.
Ожидается, что подписание соглашения о создании центра с организатором конкурса - Ассоциацией волонтерских центров состоится 4 декабря в Сочи в рамках Международного форума добровольцев. Открытие окружных центров мобильности запланировано на начало 2020 года, передает пресс-служба облправительства.
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