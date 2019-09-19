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Новости /  Общество /  Социум  

Самара присоединится к мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню чистоты

19 сентября 2019 15:32
84
Ко Всемирному дню чистоты в Самаре приурочены мероприятия, цель которых - очистка территорий от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, ознакомление населения с обращением с отходами, обучение раздельному сбору отходов.
Во Всемирный день чистоты, 21 сентября 2019 года, участники Всероссийского волонтерского проекта «Сделаем!»  и других общественных организаций, а также местные жители примут участие в акции по уборке мусора. Ко Всемирному дню чистоты в Самаре приурочены несколько мероприятий, цель которых - очистка территорий от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, ознакомление населения с обращением с отходами, обучение раздельному сбору отходов. Собрана команда организаторов реализации проекта, ведется набор волонтеров, идет поиск новых партнеров. Налажено взаимодействие с профильным городским департаментом.

Содействие в проведении мероприятий акции оказывает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары – в части предоставления необходимого инвентаря (мешки для сбора мусора, грабли, лопаты, перчатки). Также после окончания мероприятий будет оказана помощь в вывозе смешанного мусора.

Акция пройдет на следующих территориях.

1. 21 сентября 2019 года с 10:00 до 13:00, сбор участников – в 09:30 - общественный пляж в районе 9-й Просеки; предполагаемое количество участников - до 200 человек; основной организатор мероприятия - Юлия Яценко, тел.: 8 (927) 602-41-64. Здесь пройдет экологическая акция, организуемая национальным советом по корпоративному волонтерству в Самаре. Она проводится совместно с «Всероссийским обществом охраны природы» и АНО «Тут грязи нет». Заявки на участие также можно оставить, позвонив по телефону: 8 (927) 907-79-49 (Елена Олейникова). Будет организована уборка мусора с направлением части отходов (пластика) для дальнейшей переработки. Стоит отметить, что часть мероприятия запланирована в формате плогинга – пробежки, во время которой можно также собирать мусор. Кроме того, предусмотрена лекция о раздельном сборе мусора. Дополнительная информация – в социальной сети «ВКонтакте» - по ссылке: https://vk.com/wall19317791_8140.

2. 21 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 - территория вдоль дороги в сторону лагеря отдыха «Волгаренок» (в районе СДТ «Сухая Самарка», Волжский район, Самарская область; координаты местности: 53.138840, 50.030344); предполагаемое количество участников - до 100 человек; организатор мероприятия - Ольга Сташкевич, тел.: 8 (927) 604-50-46;

3. 21 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 – озеро «1-й Затон», Куйбышевский район (координаты местности: 53.159454, 50.198213); предполагаемое количество участников - до 120 человек; организатор мероприятия - региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс». На месте уборки территории будет организовано горячее питание.

4. 21 сентября 2019 года с 12:00 до 14:00 – озеро, расположенное в районе дома № 321 по пр. Кирова (рядом с Самарским техникумом промышленных технологий); организатор мероприятия - Мария Вострикова, тел.: 8 (917) 017-29-76.

Также уборка мусора в рамках проекта пройдет во внутригородских районах Самары, передает пресс-служба горадминистрации.

 
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Комментарии



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