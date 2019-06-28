Самара попала в топ-5 городов с наибольшим количеством автомобилей
28 июня 2019 17:03
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В Москве зарегистрировано больше всего автомобилей – 3,7 миллионов. В Санкт-Петербурге – 1,75 млн автомобилей. В Екатеринбурге зарегистрировано 462 тысячи автомобилей. В Новосибирске 445 тысяч автомобилей. А в Самаре – 394 тысячи авто.
Также в десятке рейтинга Казань (374 тысяч единиц авто), Нижний Новгород (361 тысяч автомобилей), Краснодар (341 тысяча автомобилей), Челябинск (331 тысяча автомобилей), Воронеж (330 тысяч автомобилей).
Всего в начале этого года в России было зарегистрировано 52 миллиона ТС. Из них 84% - легковые машины (примерно 43,5 млн авто).
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