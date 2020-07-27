Самара попала в десятку самых матриархальных городов России

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Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов:Скажите, вы допускаете возможность назначения женщины на должность главы вашего города? Вы бы поддержали (проголосовали) за назначение женщины на пост главы вашего города? По вашему мнению женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина?Рейтинг российских городов в которых жители допускают назначение женщины на должность градоначальника:Москва (82%), Екатеринбург (48%), Саратов (43%), Краснодар (39%), Новосибирск (37%), Самара (29%), Пермь (25%), Санкт-Петербург (22%), Челябинск (20%), Нижний Новгород (19%), Самара (17%), Воронеж (16%), Красноярск (13%), Ростов-на-Дону (11%), Уфа (9%), Казань (3%) и Махачкала (1%).Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отметил, что на вопрос о возможности назначения женщины Президентов Российской Федерации лишь 42% жителей России ответили положительно.Опрос проводился в 17 городах России по методу личных интервью. В общей сложности было опрошено 2040 респондентов.Отметим, что в настоящее время глава Самары - как раз женщина.