Самара попала в Книгу рекордов России: Мы собрали самую тяжелую «Копилку добра»

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Самой щедрой оказалась самарчанка Ольга Куприянова, ссыпавшая в общую копилку 5 килограммов 700 граммов монет!А молодежный актив завода «Прогресс» принес на акцию 37 килограммов 900 граммов монет!Итого, с учетом всех вкладов, копилка потянула на 56 килограммов!Сейчас организаторы акции подсчитывают общую сумму, которая будет переведена на расчетный счет общественной организации «Дети-Ангелы» и направлена на улучшение жизни детей с ДЦП!Но в этот день свой вклад в доброе дело можно было сделать не только в денежной форме. На главной площади парка Гагарина прошел масштабный пятичасовой концерт под названием «От Сердца к сердцу» с участием и профессиональных артистов и детских творческих коллективов города. Все, кто выступал в этот день на сцене, делали это безвозмездно. Они посвятили свое творчество всем маленьким зрителям, среди которых были и дети с инвалидностью. Ведь главный девиз фестиваля «От Сердца к сердцу»: «Мир для всех! Праздник для всех! Радость для всех!»Важно отметить, что организаторами этого большого праздника стали мамы детей с инвалидностью – члены организации «Дети-Ангелы», которые верят, что такие акции помогают делать мир живым, внимательным и человечным, сообщает пресс-служба облправительства.