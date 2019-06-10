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Новости /  Общество /  Социум  

Самара попала в Книгу рекордов России: Мы собрали самую тяжелую «Копилку добра»

10 июня 2019 14:43
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В парке Гагарина был организован благотворительный сбор в поддержку детей с ДЦП. Каждый мог внести свой вклад в это доброе дело, пополнив копилку монетами любого достоинства. Вклады каждого человека взвешивались.
В минувшее воскресенье в парке Гагарина был организован благотворительный сбор в поддержку детей с ДЦП. Каждый мог внести свой вклад в это доброе дело, пополнив копилку монетами любого достоинства. Вклады каждого человека взвешивались.

Самой щедрой оказалась самарчанка Ольга Куприянова, ссыпавшая в общую копилку 5 килограммов 700 граммов монет!

А молодежный актив завода «Прогресс» принес на акцию 37 килограммов 900 граммов монет!

Итого, с учетом всех вкладов, копилка потянула на 56 килограммов!

Сейчас организаторы акции подсчитывают общую сумму, которая будет переведена на расчетный счет общественной организации «Дети-Ангелы» и направлена на улучшение жизни детей с ДЦП!

Но в этот день свой вклад в доброе дело можно было сделать не только в денежной форме. На главной площади парка Гагарина прошел масштабный пятичасовой концерт под названием «От Сердца к сердцу» с участием и профессиональных артистов и детских творческих коллективов города. Все, кто выступал в этот день на сцене, делали это безвозмездно. Они посвятили свое творчество всем маленьким зрителям, среди которых были и дети с инвалидностью. Ведь главный девиз фестиваля «От Сердца к сердцу»: «Мир для всех! Праздник для всех! Радость для всех!»

Важно отметить, что организаторами этого большого праздника стали мамы детей с инвалидностью – члены организации «Дети-Ангелы», которые верят, что такие акции помогают делать мир живым, внимательным и человечным, сообщает пресс-служба облправительства. 
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