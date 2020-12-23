Самара не вошла в десятку самых взрывных городов России

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По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market, больше всего планируют приобретать пиротехнические изделия к Новому году жители Екатеринбурга, Москвы и Краснодара.

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, вы планируете приобретать пиротехнические изделия к Новому году? Какие? Какую сумму вы планируете потратить на пиротехнические изделия?

Рейтинг городов России по использованию пиротехнических изделий на Новый год: Екатеринбург (1), Москва (2), Краснодар (3), Омск (4), Ростов-на-Дону (5), Саратов (6), Волгоград (7), Чита (8), Нижний Новгород (9), Уфа (10), Брянск (11), Воронеж (12), Красноярск (13), Самара (14), Белгород (15), Новосибирск (16), Симферополь (17), Санкт-Петербург (18), Владивосток (19), Челябинск (20), Казань (21), Иваново (22), Пермь (23) и Махачкала (24).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что россияне больше всего планируют покупать к Новому году салюты (69%), петарды (19%), бенгальские свечи (8%) и хлопушки (4%). Из тех опрошенных, кто планирует приобретение пиротехнических изделий на Новый год, 52% планируют потратить на них до 10000 рублей, 36% не более 5000 рублей и 12% не более 2000 рублей.

Эксперт отметил, что 6% от общего числа россиян, попавших в выборку, выступают категорически против использования любой пиротехники в связи с неудачным опытом использования её ими, их родственниками и знакомыми.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах России. Общая выборка составила 2880 респондентов.

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