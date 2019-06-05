Самара готовится к проведению конкурса «Достояние губернии»

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Во вторник, 4 июня, в Самаре состоялась пресс-конференция ежегодного регионального конкурса предприятий Самарской губернии, претендующих на звание лучших, с безупречной репутацией и высокими показателями вне зависимости от формы собственности и отраслевой принадлежности. Конкурс проводится с 2017 года по инициативе телерадиокомпании «Губерния» совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке областного правительства.На вопросы о том, как стать «Достоянием губернии», отвечали члены экспертного совета: заместитель министра промышленности и торговли Самарской области–руководитель департамента машиностроительного комплекса; руководитель Торгово-промышленной палаты регионаа также организаторы конкурса – председатель Общественной палатыи его заместитель, директор телерадиокомпании «Губерния»и заместитель директора ТРК. На пресс-конференции стало известно, на что именно необходимо сделать акцент компаниям при подаче заявок.«Крайне важно подчеркнуть участие претендентов в нацпроектах. Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит не менее важная задача – диверсификация производства. Нам бы очень хотелось, чтобы потенциальный победитель был активен в реализации госзадач и нацпроектов», – отметил Олег Жадаев.Состязание областных компаний в 2019 году проводится в третий раз, при этом количество участников растет с каждым годом.«После того, как на первый конкурс было прислано 156 заявок, стало ясно, что мы угадали. Предприятия интересуются «Достоянием губернии». Уже в следующем году число участников выросло более чем на 20%», – сказал в своем выступлении Виктор Сойфер.В этом году победителей определят в семи номинациях: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния», «Торговая марка «Товары народного потребления», «Бренд региона». Каждая компания может подать заявку одновременно в трех из них. Выявлением лучших займется экспертный совет после окончания приема заявок уже в августе.Отметим, что номинация «Гостеприимная губерния», появившаяся в конкурсе в год проведения в области ЧМ-2018, сразу завоевала большую популярность. В ней могут участвовать различные туристические сервисы, гостиницы, рестораны, творческие коллективы, театры, музеи и даже фестивали, проходящие на территории региона, а также все те, кто прославляет самарский регион далеко за его пределами.«Достояние губернии» – это своего рода знак качества, который получают победители. Конкурс дает стимул для здоровой конкуренции. Статус лауреата добавит потребителю уверенности при покупке услуги или товара. За 2 года победителями стали 22 компании. Их по праву можно назвать визитной карточкой региона», – заявил председатель Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев.Организационный комитет готов помочь потенциальным участникам конкурса с оформлением заявки. Всю информацию можно найти на сайтах организаторов https://www.guberniatv.ru и https://op63.ru. Прием заявок продлится до 1 августа 2019 года.«Я бы хотел еще раз поблагодарить всех, кто поддержал наш конкурс. В первую очередь, Общественную палату. А когда мы с этой идеей вышли в правительство, региональный кабинет министров также позитивно отреагировал на нашу идею и поддержал «Достояние губернии», – поделился директор ТРК «Губерния» Юрий Проничев, передает пресс-служба облправительства.