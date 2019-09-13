Самара готовится к проведению Всероссийской переписи населения

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В следующем году стартует Всероссийская перепись населения. В Самаре, как и в целом по России перепись будет проведена с 1 по 31 октября 2020 года. В Администрации городского округа Самара совместно с представителями Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области обсудили организационные вопросы, касающиеся предстоящей переписи населения.Для сбора данных будут широко применяться передовые информационно-технологические решения. Так, впервые в России в 2020 году с 1 по 25 октября будет проведена всеобщая Интернет-перепись. Любой житель страны, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет принять участие в опросе, самостоятельно заполнив переписной лист в электронной форме в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг».Для тех, у кого отсутствует выход в Интернет, традиционно будет проводиться опрос с участием переписчиков, передает пресс-служба горадминистрации.