«Самара Арена» примет соревнования VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр

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«Самара Арена» примет соревнования VIII Российско-Китайских молодёжных летних игрЗавтра, 20 июня, в рамках VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр на «Самара Арене» состоятся матчи между командами РФ и Китая. Игра юношей состоится в 11:00, матч девушек - в 18:00.Стоимость билетов - 50 рублей (места в секторах с А104 по 108).Покупка билетов на сайте https://smr.kassir.ru/, а также в кассе стадиона (около GATE 3) завтра с 9:00 (только наличные средства!)Вход зрителей - через GATE 3 (район 7-ого проезда).Проезд автомобилей - с Московского шоссе по ул. Дальняя до 7-го проезд.Парковки открыты в районе 7 - го проезда, передает пресс-служба облправительства.