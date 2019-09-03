СВГК предупреждает об опасности: Угарный газ – беду создаст!

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Такое решение может стать фатальным для здоровья и даже жизни!Включение принудительной вытяжки над плитой или вытяжного вентилятора в вентиляционном канале во время работы газовой колонки без доступа воздуха с улицы приводит к обратной тяге в дымоходе. В результате угарный газ из дымохода поступает в квартиру, а это частая причина отравления и гибели людей. Не имеющий цвета, запаха, не различимый органами чувств угарный газ при вдыхании вызывает кислородное голодание, и в определенной концентрации приводит ксмерти человека менее чем через 3 минуты.С 2006 года в Самарской области из-за нарушения правил пользования газом в быту от отравления угарным газом пострадали более 1 400 человек, из них 196 погибли. Будьте осторожны!Пользуйтесь колонкой только при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой (вентиляторе в вентканале). Проверяйте тягу перед розжигом колонки (котла) и во время ее работы каждые 30 минут. Установите сертифицированный сигнализатор на загазованность угарным газом и приточный стеновой вентиляционный клапан.Поручайте работы с вашим газопотребляющим оборудованием только официально специализированной газовой компании, а не мошенникам, которые могут пытатьсяпроникнуть в ваш дом, угрожая липовыми удостоверениями, передает пресс-служба ООО «СВГК».