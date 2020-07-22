СУ СО призывает родителей проявить бдительность к детям во избежание трагедий на воде
22 июля 2020 21:14
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По всем происшествиям на воде со смертельным исходом проводятся доследственные проверки, по результатам которых будет дана оценка действиям родителей и опекунов, которые несут обязанность по воспитанию детей, а также должностным лицам, курирующим вопросы благоустройства пляжей Самарской области, на которых произошли происшествия. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области все материалы проверок по фактам гибели несовершеннолетних поставлены на особый контроль.
Следственное управление уже неоднократно информировало, что утопление, как причина смерти, находится на втором месте среди несчастных случаев, травм и отравлений у детей в любом возрасте. Если основная причина гибели в водоемах взрослого населения кроется в употреблении алкоголя, то дети погибают, когда остаются вблизи водоемов без присмотра взрослых лиц.
Следственное управление еще раз призывает ни при каких жизненных обстоятельствах, не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи открытых водоемов.
Следует соблюдать основные правила поведения на воде
Отправляясь на отдых, многие люди забывают о правилах поведения на воде, нередко подвергая и себя и близких опасности.
Основными причинами гибели на воде являются: неумение плавать, употребление спиртного, нахождение детей без присмотра родителей, нарушение правил безопасности. Если взрослые гибнут в основном по собственной халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей (и иных лиц).
Несчастные случаи происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоемах, а также из-за аварий плавательных средств. В последнее время большую популярность приобрел подводный спорт (дайвинг) и ныряние в маске. Купив дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые считают, что они готовы осваивать подводную стихию. Однако неумение обращаться со снаряжением нередко заканчивается гибелью.
При длительном пребывании под водой, не имея возможности возобновить запас кислорода в организме, человек может потерять сознание и погибнуть.
Способствуют гибели на воде переутомление, перегревание или переохлаждение, алкогольное опьянение и другие сопутствующие причины.
Отдыхая на воде, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности. Вода не прощает шалостей, поэтому следует всегда помнить о мерах безопасности:
- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;
- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин., причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин.;
- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;
- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;
- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;
- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;
- находясь на лодках, опасно - пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;
- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном;
- взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра одних детей.
Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или гибели детей на воде.
Надеемся, что спасение жизни детей станет делом каждого!
В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, следственное управление по Самарской области призывает родителей организовать занятость и досуг подростков, проведение с ними профилактических и разъяснительных бесед о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях.
В следственном управлении работает горячая линия: «Ребенок в опасности» 8-987-954-73-94 или 123и «Телефон доверия»: 8-987-954-75-60, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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