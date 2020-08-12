СОУНБ проводит встречу с автором романа об основании Самары Владимиром Плотниковым

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Одним из самых значимых произведений Плотникова можно назвать исторический роман об основании Самары «Степан Бердыш. Самарская хроника 1585 — 1587».Посмотреть творческую онлайн - встречу можно будет на сайте СОУНБ https://libsmr.ru/onlineaction и в группах в социальных сетях: https://vk.com/sounb63; https://www.facebook.com/sounb63/; https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJ.Писатель и публицист Владимир Плотников ответит на вопросы читателей, которые они присылают в группу Центра поддержки и развития чтения СОУНБ в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/centr_chteniya), передает пресс-служба СОУНБ.