СОУНБ проведет онлайн-квест, посвященный Жигулевскому заповеднику

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19 августа – День особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Это в первую очередь праздник Жигулевского заповедника. Государственный природный заповедник, расположенный на Самарской Луке, в Самарской области был организован 19 августа 1927 года.Ежедневно в 12:00 на страницах СОУНБ в соцсетях: «ВКонтакте»; Facebook; Instagram будут публиковать очередной вопрос о животных и растениях, входящих в Красную книгу и охраняемых государством, о природных особенностях Жигулей, об их истории и географии. Ответы нужно отправлять в этот же день на email: skb@libsmr.ru до 00 часов.Итоги квеста будут подведены 1 сентября 2020 года. Победитель получит именной сертификат от Самарской областной универсальной научной библиотеки и приглашение на экскурсию по библиотеке.Успехов вам в изучении истории родного края, передает пресс-служба СОУНБ.