СОУНБ продолжает готовить читателей к Тотальному диктанту – 2020

131

Самарская областная универсальная научная библиотека продолжает готовить читателей к Тотальному диктанту – 2020.

В октябре состоятся открытые занятия по русскому языку в видеоформате по следующему расписанию:

03 октября, 12.00–13.30 – «Знаки препинания при сравнительных оборотах и схожих с ними конструкциях». Преподаватель – Екатерина Волкова;

04 октября, 13.00–14.30 – «Знаки препинания при уточняющих членах предложения». Преподаватель – Екатерина Рябикина;

10 октября, 12.00-13.30 – «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи». Преподаватель – Екатерина Скворцова.

В воскресенье, 27 сентября с 13.00 до 14.30 состоится занятие на тему «Не ставьте запятые, где попало».

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией подготовка к Тотальному диктанту будет проходить в тематической группе «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/uroki_sounb.

Тотальный диктант состоится 17 октября 2020 года, в Самарской области он будет проходить в онлайн-режиме – под трансляцию на totaldict.ru.

По-прежнему, по будням, с 9.00 до 17.30, вы можете прийти в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ (пр. Ленина, 14а), чтобы получить фирменный бланк и ручку. Поторопитесь, бланков и ручек осталось мало.

В 2020 г. диктант предстоит написать дома, фирменной ручкой на специальном бланке от руки, а затем принести его на проверку в Центр поддержки и развития чтения Самарской областной научной библиотеки. Проверять работы будут профессиональные филологи, затем вы сможете получить результат, а при необходимости – консультацию, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ