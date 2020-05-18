СОУНБ приглашает прослушать лекцию «Антиутопии: ожидание и реальность»

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Разговор об антиутопии пройдет в рамках проекта «Умный четверг».«Человеческое будущее туманно, непредсказуемо и таит в себе массу угроз. Эти тревожные ожидания породили целый литературно-философский жанр – жанр антиутопии, призванный рисовать перед нами страшные картины грядущих социальных потрясений, – рассуждает Дмитрий Андрамонов. – Но оправдан ли такой социальный пессимизм? Созданная каким автором общественная модель оказалась ближе к реальности? Оруэлла или Хаксли?»Ведет ли технологический прогресс к неизбежному построению тотального цифрового концлагеря? Насколько точно Евгений Замятин предсказал судьбу Советского государства? На эти и другие вопросы можно будет получить ответы, виртуально посетив лекцию проекта «Умный четверг».Лекция «Антиутопии: ожидание и реальность» будет транслироваться на официальном сайте http://libsmr.ru/, а также в группах СОУНБ в соцсетях:https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q;https://vk.com/sounb63;https://www.facebook.com/sounb63/, передает пресс-служба минкульта СО.