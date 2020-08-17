СОУНБ приглашает посетить выставку «История народного образования в Самарской губернии»

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Судьба СОУНБ неразрывно связана с историей народного образования Самарской губернии. По словам автора более 30-ти книг о Самаре, заслуженного работника культуры РФ Александра Завального, читателями и первыми руководителями библиотеки были преподаватели мужской гимназии, которые внесли большой вклад в формирование библиотеки, даже составили первый каталог, вышедший в 1864 г. Библиотека даже несколько лет была объединена с Самарской мужской гимназией. Не случайно накануне 1 сентября в год 160-летия библиотеки мы приглашаем всех желающих познакомиться с удивительными артефактами.На выставке представлены свидетельства об окончании дореволюционных школ и гимназий, аттестаты, похвальные листы, табели об успеваемости, личные письма, документы, вышедшие из-под пера чиновников сферы образования на рубеже XIX–XX веков. Экспонаты поражают образцами каллиграфии.Притягивает внимание массивностью и лаконичностью письменный прибор, который стоял на столе преподавателя Самарского реального училища.Леонид Едидович обратил внимание на интересный факт: свидетельства об окончании начальных классов напечатаны большим форматом, очень яркие, особенно это бросается в глаза в сравнении с аттестатами – весьма строгими деловыми документами. С большой вероятностью можно предположить, что крупные и полноцветные свидетельства и грамоты для начальной школы выпускались, чтобы привлечь новичков к процессу обучения, чтобы ребята захотели обладать такими же красивыми документами.Подробнее об учебных заведениях Самарской губернии и людях, которые в них работали, можно узнать из ценнейших дореволюционных изданий из фондов СОУНБ: «Памятная книжка Самарской губернии за 1863–1864 год», «Адрес-календарь и памятная книжка Самарской губернии на 1877 год», «Трехвековая годовщина города Самары» Петра Алабина с прилагающимся планом города Самары и др.Чему учили в церковноприходских школах и гимназиях, как выглядели учителя, как было обустроено их рабочее место, какие именно предметы преподавали в то время и многое другое об образовании в Самарской области вы узнаете из редких документов и экспонатов, а сотрудники краеведческого отдела СОУНБ в этом помогут.В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Самарской области, просьба не забывать брать с собой маски, соблюдать социальную дистанцию.Посетить выставку можно группой (не более 10 человек) во время работы библиотеки – со вторника по субботу – в 11.00; 13.00 и 15.00 часов. На экскурсию можно записаться по телефону 335-67-58 или по электронной почте skb@libsmr.ru, передает пресс-служба СОУНБ.