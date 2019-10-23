СОУНБ приглашает отправиться в интерактивное путешествие «Литературная Перу»

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23 октября в 18.00 Самарская областная универсальная научная библиотека (Самара, пр.Ленина, 14а) приглашает отправиться в интерактивное путешествие«Литературная Перу», которое пройдет в рамках областного проекта «Писатель в библиотеке».Участники экзотического путешествия познакомятся с практически неизвестной российскому читателю литературой и культурой Перу.Перуанские студенты и сотрудники Центра чтения СОУНБ в интерактивной форме расскажут гостям вечера о национальных традициях и языке Перу. Носители языка и самарские литераторы прочитают стихи перуанских авторов на испанском, а также в переводе на русский. Кроме этого, перуанцы исполнят народные песни иответят на вопросы зрителей.Традиционно к интерактивному путешествию «Литературная Перу» будет подготовлена книжная выставка, где представят литературу из фондов библиотеки.Подобранные издания позволят всем желающим лучше узнать о таинственной «земле инков», передает пресс-служба СОУНБ.