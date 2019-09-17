СОУНБ приглашает на встречу с поэтом и литератором Юрием Татаренко

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Встреча с Юрием Анатольевичем Татаренко пройдет в рамках VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко, который откроется 27 сентября 2019 г. в Самарской областной универсальной научной библиотеке.К слову, Юрий Татаренко является постоянным мастером семинара поэзии литературного фестиваля, посвященного памяти нашего земляка, поэта Михаила Анищенко.В программе вечера стихи разных лет и мини-лекция на тему «Современный литературный процесс в Сибири».Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.