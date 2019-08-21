СОУНБ приглашает на вечер поэзии и музыки «Верховье рек»

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Поэт, член Союза писателей Россиипрочтет стихи из своего последнего поэтического сборника «25 мартобря» под аккомпанемент гитары РоссииГитарист-виртуоз Виталий Ваньков - лауреат всероссийских и международных конкурсов, бронзовый призер Дельфийских игр России – исполнит произведениясовременного композитора, написанные на стихи Софьи Сыромятниковой.Вечера поэзии и музыки традиционно проходят в рамках областного проекта «Писатель в библиотеке».Поэт и литератор Софья Сыромятникова - член Союза писателей России, автор книг: «Вселенная в чашке чая», «Соломенные сны», «25 мартобря», руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, передает пресс-служба СОУНБ.