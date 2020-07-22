СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с писателем Асей Казанцевой

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В рамках проекта «Писатель online», который полюбился самарским читателям, Ася Казанцева ответит на вопросы пользователей интернета о своём творчестве и научной деятельности.Виртуально посетить творческую встречу можно на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях: «ВКонтакте»; Facebook; YouTube.Ася Казанцева – автор научно-популярных книг: «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения» (2019 г.); «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов» (2016 г.). Книга вошла в финальную тройку в категории non-fiction по результатам народного голосования за лучшую книгу по версии ozon.ru, а также в шорт-лист премии «Просветитель»; «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости».Сфера ее научных интересов – когнитивистика.Сразу после окончания СПбГУ в 2008 году стала работать в сфере научной телевизионной журналистики на Пятом канале, где принимала участие в создании научно-популярной программы «Прогресс». В качестве продюсера и научного консультанта этой программы получила в 2009 году первую премию «Наука – обществу» за лучшее видео на тему «Зарисовки об учёных» за сюжет «Голубая кровь». Позже участвовала в проекте «Наука 2.0» телеканала «Россия-2», а также была автором газеты «Троицкий вариант – Наука», журналов «Вокруг света» и Men’s Health, интернет-издания Slon.ru и т.д. Является членом совета просветительского фонда «Эволюция», передает пресс-служба СОУНБ.