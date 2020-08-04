СОУНБ приглашает на онлайн-встречу с нашим земляком - писателем Михаилом Перепелкиным

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В рамках проекта «Писатель online», который прекрасно зарекомендовал себя среди самарских любителей литературы, на вопросы о своём творчестве и научной деятельности ответит Михаил Анатольевич Перепелкин.Виртуально посетить творческую встречу можно на сайте СОУНБ https://libsmr.ru/onlineaction и в группах в социальных сетях: https://vk.com/sounb63; https://www.facebook.com/sounb63/ ; https://www.instagram.com/sounb63/; https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJ.***Михаил Анатольевич Перепелкин – профессор Самарского университета, автор книг «Самара-городок: полеты во сне и наяву, горчишники, тайны и опасные гастроли», «Венедикт Ерофеев: причудливый или просто чудной. Текст и контекст», «Крупным планом. Телевидение и не только», «Слово в мире Андрея Тарковского. Поэтика иносказания». Михаил Анатольевич является почетным читателем СОУНБ. Свою книгу «Слово в мире Андрея Тарковского. Поэтика иносказания» автор представлял на субботнем лектории отдела искусств СОУНБ «Шедевры мирового кино».После окончания Самарского университета (с 1997 года) Михаил Перепелкин являлся научным сотрудником Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького. Ему принадлежит авторство около 150 научных и краеведческих публикаций, двух монографий, так же о выступил составителем и редактором научных и краеведческих изданий. Принимал участие в подготовке к изданию «Энциклопедии Самарской области». Михаил Анатольевич - автор и ведущий циклов краеведческих и исторических телевизионных программ «Город. История. События» («Самара ГИС») и «Очарованный странник». В 2015 году Михаил Перепёлкин получил Губернскую премию в области культуры и искусства за цикл литературно-краеведческих публикаций «Толстые и Самарский край», передает пресс-служба СОУНБ.