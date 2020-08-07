СОУНБ приглашает к просмотру видеолекции самарского краеведа Игоря Махтева «История Самары: Вы и представить не могли»

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«Городская легенда, как городская сеть. Она связывает дома, людей, события. Легенда – это тоже наследие. Обращаясь к ней, можно многое узнать о прошлом этого города и его жителей», — начал разговор Игорь Махтев. В начале разговора он развенчал страшную легенду о братьях Греве — сыновьях самарского аптекаря. Архивные документы подсказали краеведу, что вскоре после того, как в Сокольих горах появилась надпись «Рудольф и Роберт Греве. 1904 г.» один из братьев женился. Велика вероятность того, что в живописных местах на берегу Волги ребята отмечали мальчишник, оставив о себе память в веках. К слову, будущая жена одного из Греве через некоторое время стала очень известной и модной портнихой, основала свои курсы, обучая самарских девушек кройке и шитью.Легенда, связанная с фахверковый домиком, что расположен на ул. Фрунзе, 75 А (бывшая Саратовская), оказалась байкой. Зато Игорь Махтев проследил весь жизненный путь одного из владельцев удивительного строения – юриста Осипа Гиршфельда. В Самаре тогда «неблагонадежный», отчисленный из университета за участие в студенческих волнениях Гиршфельд появился благодаря семье Позерн, открывшей миру Максима Горького (тогда Алексея Пешкова). И тут уже невидимая сеть городских легенд, которая связывает все вокруг, приводит на выставку «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» где три совершенно разные работы посвящены пролетарскому писателю: тут и шарж кисти Александра Лазарева, и концептуальный портрет авторства Вадима Тюкина, и работа потомственного самарского художника Марии Пешковой «Буревестник».Игорь Махтев объяснил, почему важно сохранить для потомков место, связанное с главной самарской легендой – стоянием Зои, а также рассказал все, что удалось узнать о тайнах удивительного «дома с часами», которые всегда показывали только одно время, мы пригласили его вновь пройтись по выставке.Недавно художник Павел Пашкин рассказывал практически детективную историю, вдохновившую его на создание диптиха «Выпускники Кембриджа». Эта картина вызвала любопытные воспоминания гостя галереи.«Два разведчика или просто шпиона жили в том же доме, где и директор Земец Виктор Петрович – директор Куйбышевского авиационного завода, — рассказывает Игорь Махтев. – Причем, расположение именно этой квартиры показано абсолютно точно. Сразу после того, как отсюда уехали эти «выпускники кембриджа», туда вселилась семья драматурга Владимира Ильича Малько, пьесы которого ставили у нас в театре. В гости к Малько приезжали журналисты радиостанции BBC, супруга драматурга наивно поделилась, что во время ремонта обнаружились «непонятные» провода, все ими было опутано, даже кафельная плитка».По версии Игоря Махтева, знаменитых разведчиков надо было увезти из Москвы, а именно Куйбышев был выбран потому, что у местных «кгбшников» был большой опыт работы с иностранцами, в частности, благодаря предприятию, расположенному в поселке Мехзавод.Видеолекцию, посвященную целой сети легенд и былей, опутавших Самару, можно будет послушать на сайте СОУНБ в разделе «Онлайн-мероприятия» и на страницах СОУНБ в соцсетях. А выставка «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА», которая поможет иначе взглянуть на родной город работает в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки со вторника по субботу с 10:00 до 18:00, передает пресс-служба минкульта СО.