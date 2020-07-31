СОУНБ познакомит с Нобелевскими лауреатами по литературе за всю историю премии

1 августа в 12.00 Самарская областная универсальная научная библиотека открывает виртуальную выставку «Лауреаты Нобелевской премии по литературе 1901–2019 гг.», которая призвана напомнить обо всех авторах, кто получал Нобелевскую премию по литературе за всю историю ее существования, начиная с 1901 года, а это - 116 авторов: представители всех континентов Земли (кроме Антарктиды) из 41 страны.
Нобелевская премия была учреждена Альфредом Нобелем в его завещании, написанном 27 ноября 1895 года в Париже, она находится в ведении Нобелевского фонда и считается самой престижной наградой в области литературы. Также присуждаются Нобелевская премия по химии, Нобелевская премия по физике, Нобелевская премия мира и Нобелевская премия по физиологии и медицине.
Стоит отметить, что в фондах СОУНБ можно найти произведения всех авторов-лауреатов. Для удобства поиска информации на виртуальной выставке весь материал поделен на шесть разделов, которые соответствуют хронологическим периодам истории Нобелевской премии по литературе: 1901–1920 гг.; 1921–1945 гг.; 1946–1965 гг.; 1966–1983 гг.; 1984–2003 гг.; 2004–2019 гг.
В новой экспозиции областной научной библиотеки приведены имена лауреатов престижнейшей премии, формулировки Нобелевского комитета, цитаты из произведений писателей. Кроме того, специалисты отдела читальных залов предоставляют ссылки на электронные книги указанных авторов. Обратите внимание, отсутствие ссылок означает, что в нашем фонде имеются только бумажные издания произведений лауреатов.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте СОУНБ по ссылке http://libsmr.ru/virtualexhibition
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Михаил Перепелкин, доктор филологических наук, профессор Самарского универсиитета:
«Мне бы хотелось назвать плюсы самого факта существования Нобелевской премии. Первое — признание литературы в одном ряду с науками, в которых совершают необходимые человечеству открытия. Этот факт подтверждает значимость, наукоёмкость, необходимость литературы и, в хорошем смысле, ее статусность. Второе — интернациональность или даже наднациональность произведений, отмеченных премией. С моей точки зрения, это показатель того, что проблемы, которые встают между людьми из совершенно разных стран, по сути - одни и те же. Сегодня вручают премию англичанину, завтра русскому, потом африканцу: мы читаем их произведения, сопереживаем герою, смотрим на мир его глазами, понимаем его чувства, тем самым этот герой становится ближе. И третье — системообразующая функция, которая выстраивает иерархию в области литературы. Можно обсуждать выбор комитета, соглашаться или не соглашаться с ним, но каждый год переключается внимание от писателя к писателю, к стране, в которой он живет, к его произведению, это происходит системно.
Критических взглядов на Нобелевскую премию много, есть вопросы к объективности, говорят о том, что литература — это не соревнования по шахматам, в ней не может быть чемпионов. Но, я не думаю, что критика выдержит сравнения с плюсами. Однако каждый может сказать: «Нобелевский комитет промахнулся», - а потом назвать своего любимого писателя. Предисловие к книге о Венедикте Ерофееве я назвал «Еще об одной ошибке Нобелевского комитета»*. Предположим, премию бы получил совершенно деклассированный элемент, предпочитающий всем благам, статусам и карьере возможность говорить правду, это было бы важно не только для Ерофеева и русской литературы, но и для мирового сообщества, и для его системе ценностей», передает пресс-служба СОУНБ.
Фото: пресс-служба СОУНБ
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