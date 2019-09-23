СОУНБ оцифрует уникальные книги, плакаты, театральные афиши и газеты времен ВОВ
23 сентября 2019 19:38
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Основной целью проекта является сохранение уникальных документов, книжных памятников регионального значения и других образцов полиграфической продукции военного времени, которые издавались на территории Куйбышевской области. Известно, что наш город в годы Великой Отечественной войны являлся запасной столицей. Именно в Куйбышев были эвакуированы крупнейшие заводы страны, иностранные посольства, находившиеся на территории СССР, многие члены правительства, представители творческой интеллигенции, труппа Большого театра, поэтому на происходящих здесь событиях было сосредоточено внимание всей страны, а зачастую и мира.
После реализации проекта «Формирование электронной коллекции «Издано в Куйбышеве. 1941-1945» в канун празднования 75-летия Победы у всех интернет-пользователей, знающих русский язык, появится доступ к уникальной составляющей документального наследия ХХ века. В частности, благодаря проекту, в цифровом формате можно будет ознакомиться со сборниками научных трудов сотрудников куйбышевских вузов и НИИ, прочитать рассказы и повести писателя, нашего земляка Виктора Баныкина, полистать сборники репертуара для художественной самодеятельности. Также будут оцифрованы плакаты, среди которых театральные и филармонические афиши, объявления об открытии детского парка, анонсы выставок и спортивных мероприятий. Особую ценность представляют районные и заводские многотиражные газеты, которые выпускали в Куйбышевской области: «Путь к социализму», «Чапаевский рабочий», «Сталинский колхозник» и многие другие.
Книги и периодические издания времен войны как ценнейший источник информации о жизни населения Куйбышевской области и страны в целом можно будет найти в электронной библиотеке СОУНБ и на двух федеральных порталах: Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина, передает пресс-служба облправительства.
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